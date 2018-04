Wordpress ohne MySQL nutzen

¯ Ich möchte Wordpress ausprobieren, habe aber nur ein eingeschränktes Hosting-Paket ohne MySQL. Ein besseres Hosting-Paket ist mir aber zu teuer. Kann ich Wordpress trotzdem nutzen?

¯ Es gibt eine Möglichkeit, Wordpress auch mit der Datei-basierten Datenbank SQLite statt mit MySQL zu nutzen. Vorab jedoch einige Warnungen: Für einen Produktivbetrieb ist SQLite zu langsam und manche Wordpress-Plug-ins werden damit gar nicht oder nur eingeschränkt funktionieren – insbesondere diejenigen, die bei einem Umzug der ganzen Wordpress-Site helfen. Wenn Sie später auf MySQL umsteigen wollen, müssen sie also wieder fast ganz von vorne anfangen.

Wenn das alles Sie nicht abschreckt, gehen Sie so vor: Laden Sie Wordpress herunter und entpacken Sie es. Dasselbe tun Sie mit dem Plug-in „SQLite Integration“ von der Wordpress-Seite. Dort gibt es zwar eine Warnung, das Plug-in sei veraltet, doch zumindest mit der derzeit aktuellen Wordpress-Version 4.9 funktioniert es.

Nun kopieren Sie das Verzeichnis „sqlite-integration“ ins Verzeichnis „wp-content/plugins“ des Wordpress-Ordners. Aus „sqlite-integration“ kopieren Sie nun die Datei „db.php“ zwei Verzeichnis-Ebenen nach oben in „wp-content“.

Anschließend benennen Sie im Wordpress-Verzeichnis die Datei „wp-config-sample.php“ in „wp-config.php“ um und öffnen sie im Texteditor. Dort ändern Sie den Bereich „Authentication Unique Keys and Salts“, wie dort im Kommentar angegeben. Nun laden Sie das ganze Wordpress-Verzeichnis auf Ihren Web-Space. Die weiteren Schritte der Einrichtung verlaufen nun so wie in der Wordpress-Dokumentation beschrieben, nur dass Sie keine Datenbank-Parameter mehr eingeben müssen. (Johannes Endres/db@ct.de)