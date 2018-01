c’t-WIMage-Platte tauschen

¯ Ich benutze seit Längerem Ihr Sicherungsskript c’t-WIMage und verwende zum Sichern wie von Ihnen empfohlen eine USB-Festplatte. Die läuft aber mittlerweile voll, sodass ich sie gern gegen eine größere tauschen möchte. Geht das? Wie übertrage ich die gesicherten Images?

¯ Das geht relativ simpel: Verwandeln Sie gemäß der Anleitung Ihre neue Festplatte genau wie die alte in ein Sicherungslaufwerk. Ihre Images speicherte c’t-WIMage (siehe ct.de/wimage) auf der alten Platte alle in der Datei install.wim im Ordner „sources“ – kopieren Sie diese einfach an die gleiche Stelle auf der neuen Platte. Kopieren Sie außerdem die Datei Backupliste.txt aus dem Wurzelverzeichnis der alten in das der neuen Platte – fertig.

Vergessen Sie aber nicht, auch bei der neuen Platte zu prüfen, ob Ihr PC wirklich von ihr bootet. Lassen Sie das Setup-Programm nach dem Booten von der Platte mindestens so lange laufen, bis es Ihnen die Images zur Auswahl anbietet. Falls dabei Schwierigkeiten auftreten, probieren Sie einen anderen Anschluss. Auch ist das Tauschen von Kabel und/oder Gehäuse einen Versuch wert. (axv@ct.de)