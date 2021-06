Heute schreibe ich über zwei Themen: Alias Templates und Template-Parameter. Alias-Templates sind eine Möglichkeit, einer Familie von Typen einen eingängigen Namen zu geben. Template-Parameter können Typen, Nicht-Typen und Templates selbst sein.

Mit den Alias Templates möchte ich beginnen.

Alias-Templates

Seit C++11 unterstützt die Programmiersprache Alias Templates. Sie bieten eine Möglichkeit, einer Familie von Typen einen lesbaren Namen zu geben. Der folgende Codeschnipsel zeigt die Idee für das Klassen-Template Matrix .

template <typename T, int Line, int Col>

class Matrix{

....

};

Matrix besitzt drei Template-Parameter. Den Typ-Parameter T und die Nicht-Typ-Parameter Line und Col (Details zu den Template-Parametern folgen im nächsten Abschnitt).

Aus Gründen der Lesbarkeit möchte ich zwei spezielle Matrizen haben: Square und Vector . Die Anzahl der Zeilen und Spalten der Matrix Square sollten gleich sein. Die Zeilenzahl von Vector sollte eins sein. Dank Typ-Aliasen kann ich meine Ideen direkt im Code ausdrücken.

template <typename T, int Line>

using Square = Matrix<T, Line, Line>; // (1)



template <typename T, int Line>

using Vector = Matrix<T, Line, 1>; // (2)

Das Schlüsselwort using ((1) und (2)) deklariert einen Typ-Alias. Während das primäre Template Matrix in den drei Dimensionen T, Line und Col parametrisiert werden kann, reduzieren die Typ-Aliase Square und Vector die Parametrisierung auf die zwei Dimensionen T und Line . Aus dieser Sicht ermöglichen es Alias Templates, intuitive Namen für teilweise gebundene Templates zu erstellen. Die Verwendung von Square und Vector ist intuitiv.

Matrix<int, 5, 3> ma;

Square<double, 4> sq;

Vector<char, 5> vec;

Ein anschaulicher Anwendungsfall von Alias Templates ist die type-traits Bibliothek.

Type-Traits Bibliothek



Wenn du std::move(arg) auf einen Wert arg anwendest, greift der Compiler typischerweise auf std::remove_reference zurück, um eine Referenz vom zugrunde liegenden Datentyp zu entfernen:

static_cast<std::remove_reference<decltype(arg)>::type&&>(arg); // (1)



static_cast<std::remove_reference_t<decltype(arg)>&&>(arg); // (2)

Dank der Alias Templates ist die Version (Zeile 2) seit C++14 gültig. Der folgende Hilfs-Datentyp ist verfügbar:

template< class T >

using remove_reference_t = typename remove_reference<T>::type;

Natürlich bietet die type-traits Bibliothek die entsprechenden Hilfs-Datentypen für weitere Funktionen, die ein Datentyp anbietet.

Das zuvor definierte Klassen-Template Matrix verwendet die beiden Nicht-Typ-Template-Parameter Line und Col .

Template-Parameter

Template-Parameter können Typen, Nicht-Typen und Templates selbst sein.

Typen

Typen sind die am häufigsten verwendeten Template-Parameter. Hier ein paar Beispiele:

std::vector<int> myVec;

std::map<std::string, int> myMap;

std::lock_guard<std::mutex> myLockGuard;

Nicht-Typen

Nicht-Typen können sein:

lvalue-Referenz

nullptr

Zeiger

Aufzähler einer enum



Ganzzahl-Werte



Fließkomma-Werte (C++20)



Ganzzahl-Werte sind die am häufigsten verwendeten Nicht-Typen. std::array ist das typische Beispiel, weil seine Größe zur Compilezeit spezifiziert werden muss:

std::array<int, 3> myArray{1, 2, 3};

Templates

Templates selbst können Template-Parameter sein. Ihre Definition wirkt auf den ersten Blick ein wenig eigentümlich:

// templateTemplateParameters.cpp



#include <iostream>

#include <list>

#include <vector>

#include <string>



template <typename T, template <typename, typename> class Cont > // (1)

class Matrix{

public:

explicit Matrix(std::initializer_list<T> inList): data(inList) { // (2)

for (auto d: data) std::cout << d << " ";

}

int getSize() const{

return data.size();

}



private:

Cont<T, std::allocator<T>> data; // (3)



};



int main(){



std::cout << '

';



// (4)

Matrix<int, std::vector> myIntVec{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};

std::cout << '

';

std::cout << "myIntVec.getSize(): " << myIntVec.getSize() << '

';



std::cout << std::endl;



Matrix<double, std::vector> myDoubleVec{1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5}; // (5)

std::cout << '

';

std::cout << "myDoubleVec.getSize(): " << myDoubleVec.getSize() << '

';



std::cout << '

';

// (6)

Matrix<std::string, std::list> myStringList{"one", "two", "three", "four"};

std::cout << '

';

std::cout << "myStringList.getSize(): " << myStringList.getSize() << '

';



std::cout << '

';



}

Matrix ist ein Klassen-Template, das mit einer std::initializer_list (Zeile 2) initialisiert werden muss. Eine Matrix kann mit einem std::vector (Zeile 4 und Zeile 5), oder einer std::list (Zeile 6) verwendet werden, um ihre Werte zu halten. So weit, nichts Besonderes.





Aber halt, ich habe vergessen, Zeile 1 und Zeile 3 zu erläutern. Zeile 1 deklariert ein Klassen-Template, das zwei Template-Parameter besitzt. Okay, der erste Parameter ist der Typ der Elemente und der zweite Parameter steht für den Container. Schauen wir uns den zweiten Parameter genauer an: template <typename, typename> class Cont > . Das bedeutet, dass der zweite Template-Parameter ein Template sein soll, das zwei Template-Parameter benötigt. Der erste Template-Parameter ist der Datentyp der Elemente, die der Container speichert, und der zweite Template-Parameter ist der Allokator, den jeder Container der Standard-Template-Bibliothek besitzt. Auch der Allokator hat einen Defaultwert, wie im Fall eines std::vector . Der Allokator hängt vom Datentyp der Elemente ab.

template<

class T,

class Allocator = std::allocator<T>

> class vector;

Zeile 3 zeigt die Verwendung des Allokators im intern verwendeten Container. Die Matrix kann alle Container verwenden, die von der Art container<Typ der Elemente, Allocator der Elemente> sind. Dies gilt für die Sequenzcontainer wie std::vector, std::deque oder std::list. std::array und std::forward_list würden scheitern, da std::array einen zusätzlichen Nicht-Typ zur Angabe seiner Größe zur Compilezeit benötigt und std::forward_list die size -Memberfunktion nicht unterstützt.

Wen das Schlüsselwort class für den Namen des Template-Parameters irritiert – mit C++17 kann dafür typename verwendet werden:

template <typename T, template <typename, typename> class Cont > // (1)

class Matrix;



template <typename T, template <typename, typename> typename Cont > // (2)

class Matrix;

Zeile (2) ist seit C++17 gültig und äquivalent zu Zeile (1).

