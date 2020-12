Bit-Manipulationen mit C++20

Modernes C++

Nun schließe ich meine Artikelserie zu Features der C++20-Bibliothek ab. Den Abschluss bilden die Klasse std::source_location und die Funktionen zur Bit-Manipulation.

std::source_location

std::source_location bietet Informationen zum Sourcecode an. Diese umfassen den Dateinamen, die Zeilennummer und den Funktionsnamen. Diese Werte sind zum Debuggen, Loggen oder Testen sehr wertvoll. Damit ist die Klasse std::source_location die deutliche bessere Alternative zu den vordefinierten Makros __FILE__ und __LINE__ in C++11. Das heißt natürlich, dass std::source_location in C++20 zum Einsatz kommen sollte.

Die folgende Tabelle stellt das Interface von std::source_location kompakt dar.

Der Aufruf std::source_location::current() erzeugt eine neues source_location -Objekt src. Escstellt die Information des Aufrufers bereit. Zum jetzigen Zeitpunkt unterstützt noch kein C++-Compiler std::source_location . Konsequenterweise ist das folgende Beispiel sourceLocation.cpp direkt von der Online-Ressource cppreference.com/source_location:

// sourceLocation.cpp

// from cppreference.com



#include <iostream>

#include <string_view>

#include <source_location>



void log(std::string_view message,

const std::source_location& location = std::source_location::current())

{

std::cout << "info:"

<< location.file_name() << ':'

<< location.line() << ' '

<< message << '

';

}



int main()

{

log("Hello world!"); // info:main.cpp:19 Hello world!

}

Die Ausgabe des Programms ist Bestandteil des Sourcecodes.

Durch C++20 wird es sehr einfach, auf Bits oder Bit-Sequenzen zuzugreifen oder sie zu modifizieren.

Bit-Manipulationen

Dank des neuen Datentyps std::endia n ist es einfach, die Byte-Reihenfolge eines skalaren Datentyps zu ermitteln.

Byte-Reihenfolge

Die Byte-Reihenfolge kann big-endian order little-endian sein. Ersteres bedeutet, dass das höchstwertige Byte zuerst gespeichert wird, das zweite, dass das kleinstwertige Byte zuerst gespeichert wird.



Ein skalarer Datentyp ist ein arithmetischer Datentyp, eine enum , ein Zeiger, ein Zeiger auf ein Mitglied oder ein std::nullptr_t .



Die Klasse endian bietet die Byte-Reihenfolge für skalare Datentypen an:

enum class endian

{

little = /*implementation-defined*/,

big = /*implementation-defined*/,

native = /*implementation-defined*/

};



Wenn alle skalare Datentypen little-endian sind, dann ist der Wert von std::endian::native std::endian::little.

Wenn alle skalare Datentypen big-endian sind, dann ist der Wert von std::endian::native std::endian::big.

Selbst Sonderfälle werden unterstützt:

Wenn alle skalare Daten sizeof 1 besitzen und damit die Byte-Reihenfolge irrelevant ist, sind die Werte aller Aufzähler std::endian::little , std::endian::big und std::endian::native identisch.



besitzen und damit die Byte-Reihenfolge irrelevant ist, sind die Werte aller Aufzähler , und identisch. Falls eine Plattform verschiedene Byte-Reihenfolgen verwendet, dann besitzt std::endian::native einen anderen Wert als std::endian::big oder std::endian::little .

Das Ausführen des Programms getEndianness.cpp auf einer x86-Architektur gibt mir die Antwort little-endian zurück:

// getEndianness.cpp



#include <bit>

#include <iostream>



int main() {



if constexpr (std::endian::native == std::endian::big) {

std::cout << "big-endian" << '

';

}

else if constexpr (std::endian::native == std::endian::little) {

std::cout << "little-endian" << '

'; // little-endian

}



}

constexpr if erlaubt es, Sourcecode bedingt zu kompilieren. Das heißt in dem konkreten Fall, dass die Kompilierung von der Byte-Reihenfolge der Architektur abhängt. Mehr Information zur Byte-Reihenfolge gibt die gleichnamige Wikipedia-Seite.

Bits oder Bit-Sequenzen manipulieren

Die folgenden Tabellen zeigen alle Funktionen im Überblick.

Die Funktionen benötigen mit Ausnahme der Funktion std::bit_cast eine vorzeichenlose Ganzzahl ( unsigned char , unsigned short , unsigned int , unsigned long oder unsigned long long ).

Die Funktion bit.cpp zeigt die Anwendung der Funktionen:

// bit.cpp



#include <bit>

#include <bitset>

#include <iostream>



int main() {



std::uint8_t num= 0b00110010;



std::cout << std::boolalpha;



std::cout << "std::has_single_bit(0b00110010): "

<< std::has_single_bit(num) << '

';



std::cout << "std::bit_ceil(0b00110010): "

<< std::bitset<8>(std::bit_ceil(num)) << '

';



std::cout << "std::bit_floor(0b00110010): "

<< std::bitset<8>(std::bit_floor(num)) << '

';



std::cout << "std::bit_width(5u): "

<< std::bit_width(5u) << '

';



std::cout << "std::rotl(0b00110010, 2): "

<< std::bitset<8>(std::rotl(num, 2)) << '

';



std::cout << "std::rotr(0b00110010, 2): "

<< std::bitset<8>(std::rotr(num, 2)) << '

';



std::cout << "std::countl_zero(0b00110010): "

<< std::countl_zero(num) << '

';



std::cout << "std::countl_one(0b00110010): "

<< std::countl_one(num) << '

';



std::cout << "std::countr_zero(0b00110010): "

<< std::countr_zero(num) << '

';



std::cout << "std::countr_one(0b00110010): "

<< std::countr_one(num) << '

';



std::cout << "std::popcount(0b00110010): "

<< std::popcount(num) << '

';



}

Die folgende Ausgabe erzeugt das Programm:

Das nächste Programm zeigt den Einsatz und die Ausgabe der Funktionen std::bit_floor , std::bit_ceil , std::bit_width und std::bit_popcoun t für die Zahlen 2 bis 7:

// bitFloorCeil.cpp



#include <bit>

#include <bitset>

#include <iostream>



int main() {



std::cout << std::endl;



std::cout << std::boolalpha;



for (auto i = 2u; i < 8u; ++i) {

std::cout << "bit_floor(" << std::bitset<8>(i) << ") = "

<< std::bit_floor(i) << '

';



std::cout << "bit_ceil(" << std::bitset<8>(i) << ") = "

<< std::bit_ceil(i) << '

';



std::cout << "bit_width(" << std::bitset<8>(i) << ") = "

<< std::bit_width(i) << '

';



std::cout << "bit_popcount(" << std::bitset<8>(i) << ") = "

<< std::popcount(i) << '

';



std::cout << std::endl;

}



std::cout << std::endl;



}

Wie geht's weiter?