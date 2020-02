C++20: Die Ranges-Bibliothek

Dank der Ranges-Bibliothek in C++20 wird der Umgang mit der Standard Template Library deutlich angenehmer und mächtiger. Ihre Algorithmen sind lazy, agieren direkt auf den Containern und können verknüpft werden. Um es kurz zu machen: Die Bequemlichkeit und Mächtigkeit der Ranges-Bibliothek beruht auf ihren funktionalen Ideen.

Bevor ich auf die Details eingehe, möchte ich ein erstes Beispiel zur Ranges-Bibliothek vorstellen:

// rangesFilterTransform.cpp



#include <iostream>

#include <ranges>

#include <vector>



int main() {



std::vector<int> numbers = {1, 2, 3, 4, 5, 6};



auto results = numbers | std::view::filter([](int n){ return n % 2 == 0; })

| std::view::transform([](int n){ return n * 2; });



for (auto v: results) std::cout << v << " "; // 4 8 12



}

Du musst den Ausdruck von links nach rechts lesen. Das Pipe-Symbol steht für die Verknüpfung von Funktionen: Zuerst werden alle Elemente akzeptiert, die gerade sind ( std::view::filter([](int n){ return n % 2 == 0; }) ). Danach wird jedes verbleibende Element auf sein Quadrat abgebildet ( std::view::transform([](int n){ return n * 2; } )). Dieses kleine Beispiel zeigt bereits zwei neue Feature der Ranges-Bibliothek: zum einen die Funktionskomposition, und zum anderen agiert diese Funktionskomposition direkt auf dem Container.

Jetzt solltest du für die Details gewappnet sein. Damit sind wir wieder am Startpunkt angelangt: Ranges und Views sind Concepts.

Range

std::range : Ein Range ist eine Menge von Elementen, über die iteriert werden kann. Dieser Range verfügt über einen Begin-Iterator und ein Sentinel (Abschlusselement). Selbstverständlich sind die Container der Standard Template Library (STL) Ranges.

Es gibt einige Verfeinerungen von std::range :

std::ranges::input_range : steht für einen Range, dessen Iteratoren einem Input-Iterator genügen (damit lässt sich zumindest einmal über den Range iterieren)

: steht für einen Range, dessen Iteratoren einem Input-Iterator genügen (damit lässt sich zumindest einmal über den Range iterieren) std::ranges::output_range : steht für einen Range, dessen Iteratoren einem Output-Iterator genügen



: steht für einen Range, dessen Iteratoren einem Output-Iterator genügen std::ranges::forward_range : steht für einen Range, dessen Iteratoren einem Forward-Iterator genügen (damit lässt sich mehr als einmal über den Range iterieren)

: steht für einen Range, dessen Iteratoren einem Forward-Iterator genügen (damit lässt sich mehr als einmal über den Range iterieren) std::ranges::bidirectional_range : steht für einen Range, dessen Iteratoren einem Birdectional-Iterator genügen (damit lässt sich mehr als einmal über den Range vorwärts und rückwärts iterieren)

steht für einen Range, dessen Iteratoren einem Birdectional-Iterator genügen (damit lässt sich mehr als einmal über den Range vorwärts und rückwärts iterieren) std::ranges::random_access_range : steht für einen Range, dessen Iteratoren einem Random-Access-Iterator genügen (damit lässt sich in konstanter Zeit auf ein beliebiges Element des Ranges mithilfe des Indexoperators [] zugreifen)

steht für einen Range, dessen Iteratoren einem Random-Access-Iterator genügen (damit lässt sich in konstanter Zeit auf ein beliebiges Element des Ranges mithilfe des Indexoperators [] zugreifen) std::ranges::contiguous_range: steht für einen Range, dessen Iteratoren einem Contiguous-Iterator genügen (die Elemente des Ranges sind kontinuierlich im Speicher angeordnet)

Die Container der STL und der std::string setzen verschiedene Concepts um: Ein Containter, der das Concept std::ranges::contiguous_range unterstützt, unterstützt auch alle vorherigen Concepts in der Tabelle wie std::ranges::random_access_range , std::ranges::bidirectional_range und std::ranges::input_range . Diese Beobachtung gilt natürlich auch für die anderen Ranges der Tabelle.

View

Ein View lässt sich auf einen Range anwenden. Dabei wird eine Operation ausgeführt. Views besitzen keine Daten. Konsequenterweise sind seine Copy-, Move- oder Zuweisungsoperationen konstant. Eric Niebler, Autor der ranges-v3-Implementierung, die Grundlage für die Ranges-Bibliothek in C++20 ist, beschreibt Ranges mit folgenden Worten: "Views are composable adaptations of ranges where the adaptation happens lazily as the view is iterated."

std::vector<int> numbers = {1, 2, 3, 4, 5, 6};



auto results = numbers | std::view::filter([](int n){ return n % 2 == 0; })

| std::view::transform([](int n){ return n * 2; });

In dem Codebeispiel ist numbers die Range, während std::view::filter und std::view::transform für die Views stehen.

Dank der Mächtigkeit der Views erlaubt die Ranges-Bibliothek das Programmieren im funktionalen Stil. Views lassen sich verknüpfen und sind lazy. Ich habe bereits zwei Views vorgestellt. Natürlich enthält C++20 deutlich mehr:

std::all_view, std::views::all // takes all elements



std::ref_view // takes all elements of another view



std::filter_view, std::views::filter // takes the elements which satisfies the predicate



std::transform_view, std::views::transform // transforms each element



std::take_view, std::views::take // takes the first N elements of another view



std::take_while_view, std::views::take_while // takes the elements of another view as long as the predicate returns true



std::drop_view, std::views::drop // skips the first N elements of another view



std::drop_while_view, std::views::drop_while // skips the initial elements of another view until the predicate returns false



std::join_view, std::views::join // joins a view of ranges



std::split_view, std::views::split // splits a view by using a delimiter



std::common_view, std::views::common // converts a view into a std::common_range



std::reverse_view, std::views::reverse // iterates in reverse order



std::basic_istream_view, std::istream_view // applies operator>> on the view



std::elements_view, std::views::elements // creates a view on the N-th element of tuples



std::keys_view, std::views::keys // creates a view on the first element of a pair-like values



std::values_view, std::views::values // creates a view on the second elements of a pair-like values

Im Allgemeinen lässt sich ein View wie std::views::transform mit dem alternativen Namen stdd::transform_view verwenden. Bei meiner weiteren Vorstellung der Ranges-Bibliothek werde ich die Views anwenden.

Implementierungsstatus

Soweit ich weiß, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt (Februar 2020) keine Implementierung der Ranges-Bibliothek. Das ist aber kein Problem, da die bereits erwähnte ranges-v3-Implementierung verfügbar ist. Am einfachsten ist es, den Online-Compiler Wandbox oder den Compiler Explorer mit dem HEAD GCC zu verwenden. Dazu müssen meine Beispiele wie rangesFilterExample.cpp leicht modifiziert werden:

Ersetze den Namensraum std::view mit ranges::view.

mit Ersetze die Headerdatei <ranges> mit <ranges/v3/all.hpp> . Mehr Details dazu gibt es in der ranges-v3-Implementierung.

mit . Mehr Details dazu gibt es in der ranges-v3-Implementierung. Übersetze das Programm mit C++20-Unterstützung: -std=c++2a.

Wenn du den Compiler Explorer verwendest, solltest du die trunk-Version der ranges-v3-Implementierung einsetzen. Der folgende Screenshot sollte helfen, die notwendige Option zu finden:

Wende ich die Transformationsschritte auf das Programm rangesFilterTransform.cpp an, erhalte ich das folgende Programm:

// rangesV3FilterTransform.cpp



#include <iostream>

#include <range/v3/all.hpp>

#include <vector>



int main() {



std::vector<int> numbers = {1, 2, 3, 4, 5, 6};



auto results = numbers | ranges::view::filter([](int n){ return n % 2 == 0; })

| ranges::view::transform([](int n){ return n * 2; });



for (auto v: results) std::cout << v << " ";



}

Dank der Wandbox muss ich dieses Mal die Ausgabe nicht vortäuschen.

Wie geht's weiter?

In diesem Artikel ging ich auf die Grundlagen zur Ranges-Bibliothek ein. Dank ihnen kann ich mich in meinem nächsten Artikel auf die Mächtigkeit der Ranges fokussieren. Die Ranges-Bibliothek erweitert C++20 mit zwei neuen Konzepten: Funktionskomposition und Lazy Evaluation. Diese Erweiterung ist genau der Grund dafür, dass die Ranges-Bibliothek zu den großen Vier in C++20 gezählt werden muss. Jede ihrer Komponenten ändert die Art und Weise, wie wir C++ verwenden werden.