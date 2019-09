Das erwartet Entwickler mit Swift 5.1

Seit Swift Open Source ist, gibt es eigentlich keine Apple-typischen Keynote-Überraschungen mehr. Alle Sprachfeatures werden im Swift-Evolution-Forum diskutiert und bewertet, ehe sie in der Sprache landen. Nicht so jedoch auf dem WWDC 2019: Apple wollte die versammelte Entwicklergemeinde mit einem neuen UI-Framework beeindrucken. SwiftUI ist tief mit der Sprache verwurzelt und benötigt Features, die der Swift-Community noch nicht vorgelegt worden waren. Nach drei Revisionen sind zumindest die Property Wrapper nun offiziell in der Sprache angekommen. Function Builder, die die DSL-Fähigkeiten (Domain-Specific Languages) der Sprache ausbauen, sind noch nicht so weit. Man kann sie daher – trotz Produktiveinsatz in SwiftUI – noch als experimentell einstufen. Ein Dutzend weiterer Änderungen haben ihren Weg in Swift 5.1 über den üblichen Prozess geschafft.

Von ABI-Stabilität bis zu neuen Schlüsselwörtern

Die Stabilisierung der binären Schnittstelle (ABI) in Swift 5.0 war ein großer Einschnitt. Seitdem ist es nicht mehr nötig, die Swift-Laufzeitumgebung als Teil jeder App auszuliefern. Apple liefert (und aktualisiert) sie zusammen mit dem Betriebssystem. Im Umkehrschluss bedeutet das allerdings, dass ab Swift 5.1 erstmals nicht mehr jede neue Swift-Funktion auf älteren Betriebssystemen verfügbar ist. Das betrifft vor allem die Standardbibliothek, reine Compiler-Features lassen sich auch auf älteren Versionen einsetzen. Theoretisch könnte Apple zwar iOS 12 noch ein kleines Update mit aktualisiertem Swift spendieren, zu erwarten ist das freilich nicht. Auch Mac-Entwickler müssen sich bis zum Release von macOS Catalina gedulden. Wer die neuen Funktionen nur in einem Swift-Playground ausprobieren möchte, kann dort aber einfach "iOS" als Plattform wählen.

Dafür bietet Swift 5.1 Mechanismen, um binäre Frameworks vorwärtskompatibel zu gestalten. Das neue Compiler-Argument -enable-library-evolution sorgt unter anderem dafür, dass Structs und Enums binärkompatibel wachsen dürfen. Es ist also nicht nötig, Platz für mögliche zukünftige Felder zu reservieren, wie es etwa in C-Structs üblich ist. Außerhalb der Apple-Welt, zum Beispiel auf Linux-Plattformen, bleibt die ABI auch weiterhin offen für Veränderungen.

Passend dazu erlaubt das neue Schlüsselwort some es jetzt, konkrete Typen in der öffentlichen API zu abstrahieren. Bislang war das für Protokolle mit sogenannten Associated Types nicht möglich. Die zugehörige Fehlermeldung "Protocol 'Equatable' can only be used as a generic constraint because it has Self or associated type requirements" dürfte schon manchen Entwickler frustriert haben. Diese neuen "opaquen" Typen garantieren außerdem, dass immer derselbe konkrete Typ zurückgegeben wird. Nur welcher das genau ist, erfährt der Aufrufer nicht.

struct Person {

var name: String

var age: Int



var id: some Hashable {

return name

}

}

Der konkrete Typ der ID ist nach außen nicht mehr sichtbar.

Da das Mitliefern der Standardbibliothek in Apps wegfällt, darf man damit rechnen, dass sie in Zukunft schneller wächst. In Swift 5.1 sind nun generische SIMD-Datentypen und Operatoren dabei, die auf bis zu 64 Datensätzen gleichzeitig arbeiten, ohne dass CPU-spezifischer Code zu schreiben ist.

let x = SIMD4<Int>(1, 2, 3, 4)

let y = SIMD4<Int>(1, 2, 2, 4)



let isEqual: SIMDMask<SIMD4<Int.SIMDMaskScalar>> = x .== y

Bei dem Ergebnis des komponentenweisen Vergleichs handelt es sich hier um einen Vektor aus boolschen Werten. Bei diesen Typnamen darf man wohl für Swifts Typherleitung besonders dankbar sein.

Die Unterschiede zwischen zwei Collections lassen sich jetzt per Diff-Algorithmus auflisten und abstrakt speichern, und ein neues Protokoll namens Identifiable hilft, Referenzsemantik auf Value Types wie Structs zu übertragen. Dazu muss es nicht viel leisten: Es liefert lediglich einen standardisierten Namen für eine ID.

struct Person : Identifiable {

var id: Int

var name: String

}



let before = [

Person(id: 1, name: "Tim"),

Person(id: 2, name: "Steve")

]

let after = [

Person(id: 1, name: "Timmy"),

Person(id: 3, name: "Steve")

]



let diffs = after.difference(from: before) { $0.id == $1.id }



for diff in diffs {

switch diff {

case let .insert(index, element, _):

print("\(element.name) an Index \(index) eingesetzt")

case let .remove(index, element, _):

print("\(element.name) an Index \(index) entfernt")

}

}



let after2 = before.applying(diffs)

let before2 = after.applying(diffs.inverse())