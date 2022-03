Ein Produkt übergeben

Wenn es Zeit wird, den eigenen Kontext zu wechseln, dann müssen Product Owner:innen ihr Produkt an jemanden übergeben. In dieser Folge beschäftigen sich Dominique und Tim damit, was es bei der Übergabe der Produktverantwortung an nachfolgende Product Owner:innen zu beachten gilt und wie man dabei ihrer Erfahrung nach gut vorgehen kann.

Dabei streifen die beiden Themen wie die Vorbereitung der Übergabe mit der dazugehörigen Kommunikation, die Einarbeitung der Nachfolger:innen in die Produktvision, das Product Backlog und andere relevanten Informationen zum Produkt sowie natürlich auch das eigentliche Übergeben des Staffelstabs. In all diesen Phasen kann es zu unterschiedlichen Problemen kommen. Vielleicht will man selbst nicht loslassen oder die Organisation wendet sich auch nach der Übergabe weiterhin nicht an die Nachfolger:innen. Alle diese Themen müssen Product Owner:innen adressieren, denn wenn sie die Verantwortung für ein Produkt tragen, dann ein Stück weit auch über den eigentlichen Verantwortungszeitraum hinaus. Ihr Produkt soll auch in Zukunft noch viel Wert erzeugen und etwas sein, auf das sie stolz sein können.

