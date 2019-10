Episode 65: Diversität in der IT

Schon geraume Zeit spielt das Thema Diversität in der IT eine Rolle. Die Tendenz geht ganz klar dahin, dass Unternehmen und IT-Projekte zunehmend darauf achten, ihre Teams divers zu durchmischen, oder IT-Konferenzorganisatoren bei den Referenten ein möglichst gemischtes Programm zusammenstellen müssen, soll die Community im Nachgang nicht auf die Barrikaden gehen. Carola Lilienthal, Sandra Parsick, Michael Stal und Stefan Tilkov diskutieren in dieser Episode mehrere Diversitätsinitiativen und berichten von ihren Erfahrungen aus dem Berufsalltag und welche Konsequenzen sie aus ihnen gezogen haben.

