Episode 67: Informatik als Beruf

In der neuen Episode des SoftwareArchitekTOUR-Podcasts geht es um die Bedeutung des Berufsbildes Informatiker. Wo sind sie Vorreiter oder können eine entsprechende Position einnehmen?

Sandra Parsick, Gernot Starke und Eberhard Wolff diskutieren über den Status quo von Informatik, aber auch über Informatiker in der Berufswelt. Was sind die Herausforderungen? Welche Klischees treffen zu, welche nicht? Und welche Rolle können Informatiker in Zeiten von Fachkräftemangel, Agilität im Unternehmen und bei Fragen der Diversität einnehmen? Eine Episode gespickt mit Erfahrungen unserer Podcaster.