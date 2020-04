Episode 71: Fitness Functions und evolutionäre Architektur

In dieser Episode werden Fitness Functions als Möglichkeit diskutiert, um als Team frühzeitig oder sogar automatisch Rückmeldung über die Wirkung der Architektur zu erhalten.

Evolutionäre Architektur denkt Dinge anders als klassische Softwarearchitektur. So lädt sie Teams zu Anpassungen ihrer Lösungsansätze an neue Gegebenheiten geradezu ein. Aber taugen die neuen Ideen? Wie testet man überhaupt Softwarearchitektur? In dieser Folge diskutieren Sandra Parsick und Stefan Zörner Fitness Functions als eine Möglichkeit, um als Team frühzeitig und im Extremfall sogar automatisch Rückmeldung über die Wirkung der Architektur zu erhalten.

Shownotes: