Episode 74: Grundlagen Künstlicher Intelligenz

Stefan Tilkov und Michael Stal sprechen in dieser Folge, was Künstliche Intelligenz bedeutet, welche Unterdisziplinen existieren, was es mit Machine Learning auf sich hat und welche Frameworks und Werkzeuge dafür bereitstehen.

Shownotes:

Online-Learning: