Episode 80: Architekturzertifizierung beim iSAQB

In dieser Folge sprechen Gernot Starke, Carola Lilienthal und Eberhard Wolff über die verschiedenen Arten der Zertifizierung. Der Fokus liegt dabei aber auf der Architekturzertifizierung. Alle drei sind selbst in Zertifizierung(en) eingebunden: Sie engagieren sich beim International Software Architecture Qualification Board (iSAQB) und können so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Diese Episode gibt darüber hinaus einen Überblick über die Vor- und Nachteile von Zertifizierung.

Shownotes