Episode 81: Organisation als Werkzeug zur Umsetzung von Architektur

In dieser Folge spricht Eberhard Wolff mit seinem Gast Gerrit Beine über ein grundlegendes Element der Softwarearchitektur: die Organisation. Sie wird zunehmend zu einem Werkzeug, um Architekturen umzusetzen. Das Gesetz von Conway und das Inverse Conway Maneuvre sind etablierte Wege, um sich als Softwarearchitektin und -architekt die Organisation zunutze zu machen. Und auch sonst kann man beispielsweise andere Team-Mitglieder einbinden, um so bessere Entscheidungen zu treffen. Aber die Soziologie zeigt, dass es nicht so einfach ist. Eberhard Wolff und Gerrit Beine zeigen in ihrer Diskussion praktische Wege auf, wie Softwarearchitekten ihren Werkzeugkoffer mit Organisationsaspekten erweitern können.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Shownotes