Episode 83: Architektur-Fehlschläge in aller Öffentlichkeit

Natürlich schlagen Architekturen manchmal fehl – aber oft findet das im Verborgenen statt. Stefan Tilkov und Eberhard Wolff sprechen in dieser Episode über Architektur-Fehlschläge, die auch durchaus in aller Öffentlichkeit stattfinden. Als Beispiel dient unter anderem die LucaApp, eine Anwendung für Corona Contact Tracing. Dabei geht es auch darum, was die Gründe für solche Fehlschläge sind und wie man sie vermeiden kann.

