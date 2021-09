Episode 86: Architecture Decision Records

Zur Architektur-Dokumentation ist ADR ein bewährtes Mittel. Michael Stal und Eberhard Wolff sprechen in dieser Folge des SoftwareArchitekTOUR-Podcasts über Vor- und Nachteile.

Softwarearchitektur bedeutet, Entscheidungen zu treffen. Architecture Decision Records (ADRs) konzentrieren sich bei der Dokumentation von Softwarearchitektur genau auf diesen Entscheidungen. Michael Stal und Eberhard Wolff diskutieren in dieser Episode des Podcasts, was ADRs genau sind, wie man sie möglichst effektiv einsetzen kann und was die Vor- und Nachteile dieses Ansatzes sind.



