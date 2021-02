Micro Frontends – die Microservices im Frontend

Tales from the Web side

Micro Frontends verfolgen einen ähnlichen Ansatz wie Microservices, nur in einer völlig unterschiedlichen Umgebung. Daher ergeben sich auch andere Vor- und Nachteile sowie eine veränderte Herangehensweise bei der Konzeption und Umsetzung.

Serverseitig hat sich das Architekturmuster der Microservices gerade für umfangreiche Applikationen als Alternative zu einem monolithischen Ansatz etabliert. Einen ähnlichen Zweck verfolgen Entwickler mittlerweile auch im Frontend mit Micro Frontends. Die Idee dahinter ist, einige der Vorteile von Microservices auch im Frontend nutzbar zu machen. Doch bevor wir uns der Frage widmen, ob Micro Frontends der neue Standard für die Entwicklung von Web-Frontends werden, werfen wir einen Blick auf die Microservice-Architektur.

Microservices und was sie mit dem Frontend zu tun haben

Die Idee hinter Microservices ist, ein großes Problem in mehrere Teilprobleme zu zerlegen und sie getrennt voneinander zu bewältigen. Dieser Architekturansatz geht noch einen Schritt weiter als eine gewöhnliche Modularisierung von Applikationen, da hier nicht der Schnitt an fachlichen Grenzen innerhalb einer Applikation gemacht wird, sondern das Ganze noch weiter geht und die Bereiche in einzelne, unabhängige Systeme teilt, die durch Schnittstellen miteinander verbunden sind. Die Vorteile, die durch eine solche Microservice-Architektur entstehen, sind:

Skalierbarkeit: Im Gegensatz zu einem Monolithen können die einzelnen Microservices unabhängig voneinander skaliert werden. Steht ein Service unter Last, werden zusätzliche Instanzen hochgefahren, alle übrigen Services bleiben von dieser Änderung unberührt.

Robustheit: Der Ausfall eines Services führt nicht zwangsläufig zum Ausfall des Gesamtsystems. Da die Services sauber voneinander getrennt sind, besteht die Möglichkeit, den ausgefallenen Service wieder hochzufahren oder Alternativen anzubieten.

Einfachheit: Die Komplexität eines kleinen Services ist deutlich geringer als die eines Monolithen, der den gesamten Funktionsumfang einer Applikation umfasst. Entwickler können so die einzelnen Services deutlich besser überblicken, als es bei einem großen zusammenhängenden Konstrukt möglich ist.

Flexibilität: Nicht zu vernachlässigen ist die Möglichkeit, in einer Microservice-Architektur das jeweils beste Werkzeug für eine Aufgabe auszuwählen. Da die Services unabhängig voneinander sind, spricht nichts dagegen, einen Service in Go, einen anderen in JavaScript und einen dritten beispielsweise in Kotlin umzusetzen.

Sicherlich hat eine Microservice-Architektur nicht nur ihre Vorteile. Die Komplexität in der Kommunikation zwischen den einzelnen Services steigt deutlich an. Hinzu kommt, dass es sich hierbei um Kommunikation zwischen eigenständigen Systemen handelt. Die Entwickler müssen sich also um Problemstellungen wie potenziellen Nachrichtenverlust, synchrone- und asynchrone Kommunikation kümmern. Entwickeln die einzelnen Service-Teams unabhängig voneinander, erfordert dies einen zusätzlichen Koordinationsaufwand, wenn es um die Versionierung der Services geht. Hierbei muss sichergestellt sein, dass die Services der Applikation untereinander kompatibel bleiben.

Micro Frontends verfolgen einen ähnlichen Ansatz wie Microservices, jedoch in einer völlig anderen Umgebung. Daraus ergibt sich eine andere Bewertung der Architekturform. Wo sich eine Microservice-Architektur für eine Vielzahl von Applikationen lohnt, sind die Anwendungsfälle für Micro Frontends deutlich eingeschränkter.

Doch werfen wir zunächst einen Blick auf die wesentlichen Unterschiede zwischen Frontend und Backend und wie sie sich auf die Architektur auswirken. Der Browser führt eine Applikation als einzelne Instanz aus. Im Gegensatz dazu sind Backend-Services unabhängig voneinander (man hat also mehrere Instanzen). Das wirkt sich vor allem auf die Skalierbarkeit der Applikation aus. Bei einer Lastspitze fährt die Backend-Infrastruktur zusätzliche Instanzen der betroffenen Services hoch und verteilt die Last entsprechend. Ist der Browser unter Last, bringt es zugegebenermaßen wenig, ein weiteres Browserfenster mit einer neuen Instanz der Applikation zu öffnen. Der Browser kann nur auf Worker-Prozesse zugreifen, die allerdings vom Rendering abgekapselt sind und lediglich für Berechnungen und Serverkommunikation eingesetzt werden können.

Das Skalierungsverhalten von Front- und Backend unterscheidet sich also grundlegend. Auch beim Thema Robustheit gibt es gravierende Unterschiede: Hier wird häufig das Bild von Pets vs. Cattle aufgegriffen, also der Unterschied zwischen Haustieren und Nutztieren. In einer Microservice-Architektur sind die einzelnen Instanzen wie Nutztiere, zu denen die Betreiber der Plattform ein eher distanziertes Verhältnis pflegen sollten. Stürzt ein Service ab, wird er durch eine neue Instanz ersetzt. Im Browser lässt sich eine solche Vorgehensweise nicht realisieren, denn es gibt nur den einen Hauptprozess. Stürzt dieser ab, war's das. Die Entwickler sollten ihn also mit umfangreicher Fehlerbehandlung hegen und pflegen wie ein Haustier.

Das Thema Einfachheit betrifft sowohl Front- als auch Backend. Kleinere Einheiten, die für sich stehen, sind in beiden Welten deutlich einfacher zu handhaben als ineinander verflochtene, umfangreiche Konstrukte. Die Flexibilität, die eine Microservice-Architektur im Backend hinsichtlich der Wahl der Sprachen und Technologien bietet, muss im Frontend auch wieder differenziert betrachtet werden. Im Backend können die Entwickler die für die jeweilige Problemstellung passende Kombination aus Programmiersprache, Frameworks und Bibliotheken auswählen. Der Browser schränkt diese Auswahl im Frontend deutlich ein. Neben JavaScript und zu einem geringen Teil WebAssembly lässt er keine weiteren Programmiersprachen direkt zu. Eine Ausnahme bilden hier nur Sprachen, die in JavaScript oder WebAssembly übersetzt werden, wie es mit TypeScript, CoffeeScript oder C# in Form von Blazor der Fall ist.

Bleibt also nur noch die Auswahl an Bibliotheken und Frameworks, die in diesem Bereich zugegebenermaßen sehr umfangreich ist. Besteht eine Applikation aus mehreren kleinen Teilen und sind diese mithilfe verschiedener Bibliotheken und Frameworks umgesetzt, lädt der Browser die erforderlichen Ressourcen zur Darstellung der Applikation vom Server, was einen erheblichen Overhead im Vergleich zu einer traditionell monolithisch aufgebauten Applikation bedeuten kann.

Der Aufbau einer Micro-Frontend-Applikation

Bei einer Micro-Frontend-Architektur setzt sich die Applikation aus mehreren voneinander unabhängigen Micro Frontends zusammen. Diese einzelnen Bestandteile werden in einer Integrationsschicht zusammengefügt. Das wird nötig, da es für den Browser immer ein Dokument gibt, das er initial vom Server lädt. Beim Aufbau einer Micro-Frontend-Architektur gilt Ähnliches wie bei den Microservices im Backend: Es gibt nicht den einen richtigen Weg, sie umzusetzen, vielmehr existieren zahlreiche Facetten dieser Architekturform.

Die einfachste Möglichkeit besteht darin, die einzelnen Micro Frontends über iFrames einzubetten. Diese Variante ist zwar nicht sonderlich elegant, stellt jedoch sicher, dass die einzelnen Teile der Applikation tatsächlich unabhängig voneinander sind. Weitere Möglichkeiten sind die Kapselung der Micro Frontends in Web Components oder der Einsatz von zusätzlichen Bibliotheken wie single-spa, die die friedliche Koexistenz verschiedener Frontend-Frameworks in einer Applikation erlauben.

Ein großes Problem bei der Umsetzung von Micro Frontends mit verschiedenen Bibliotheken ist die bereits erwähnte Paketgröße, da im schlechtesten Fall mehrere vollwertige Frameworks parallel ausgeliefert werden müssen. Dieses Problem lässt sich nur auf zwei Arten lösen: Entweder werden keine größeren Bibliotheken eingesetzt oder die Entwicklerteams der einzelnen Micro Frontends einigen sich auf gewisse Konventionen. So kann die Verwendung nur eines Frameworks festgelegt werden, und die Teams entwickeln dann nicht komplett eigenständige Applikationen, sondern Module, die die Integrationsschicht zusammenführt. Der Entwicklungsprozess einer solchen Architektur ist also geprägt von Kompromissen und einer Gratwanderung zwischen völliger Flexibilität und Einschränkungen durch Konventionen. Wie die Vorgehensweise konkret aussieht, hängt stark vom Einsatzzweck und den Rahmenbedingungen der Gesamtapplikation ab.

Micro Frontends oder keine Micro Frontends, das ist hier die Frage

Wie über so ziemlich jedes Thema in der Entwicklung, werden auch über Micro Frontends leidenschaftliche Diskussionen geführt. Und wie so oft sollte jeder auch dieser Architekturform seine Daseinsberechtigung zusprechen. Natürlich sind Micro Frontends nicht die Silver Bullet, die alle Probleme in der Web-Entwicklung lösen. Aber gerade für umfangreiche Applikationen mit mehreren beteiligten Teams kann eine Micro-Frontend-Architektur eine potenzielle Lösung sein.

Ein Szenario, in dem Micro Frontends ihre Stärke wirklich ausspielen, sind Migrationen. Hat eine bestehende Applikation ihren Zenit überschritten, steigen die Kosten für die Wartung und Weiterentwicklung deutlich an und für die Entwickler ist die Arbeit an einem solchen gewachsenen Stück Software kein wirkliches Vergnügen mehr. Also steht irgendwann die Frage eines Rewrites im Raum. Das Neuschreiben einer Applikation birgt jedoch beträchtliche Risiken, die bis hin zum Scheitern des Unterfangens reichen.

Eine Migration der alten Software mithilfe einer Micro-Frontend-Architektur auf die neue Version ist eine Möglichkeit, die Risiken in den Griff zu bekommen. Hierfür schaffen die Entwickler zunächst die Integrationsschicht, in die die bestehende Software eingebettet wird, sodass sie funktioniert wie bisher. Anschließend können sie sich schrittweise daran machen, die Features durch neue Versionen zu ersetzen. Die Integrationsschicht sorgt dann dafür, dass die Benutzer die neue Version erhalten und die alte Version wird abgeschaltet.

Sobald alle Features migriert sind, kann die alte Applikation gelöscht und auch die Integrationsschicht kann, falls sie nicht mehr benötigt wird, zurückgebaut werden. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass es keinen Big-Bang-Release gibt, die Migration schleichend erfolgt und es zu keinem Stillstand bei der Entwicklung neuer Features kommen muss.

Abschließend bleibt nur noch zu sagen, dass jedes Team die Entscheidung für die Architektur seiner Applikation selbst treffen muss. Es ist dabei allerdings hilfreich, möglichst viele verschiedene Alternativen zu kennen und die jeweils beste auszuwählen. Ob es also ein sauber modularisierter Monolith oder eine Micro-Frontend-Architektur wird, hängt von der Problemstellung und den Vorlieben der Entwickler ab.