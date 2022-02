Mit Business Storys die Wirksamkeit in den Vordergrund stellen

Lange Zeit waren Business Storys in Vergessenheit geraten. Nach gut 20 Jahren erinnert Stefan Roock von it-agile nun wieder an diese wertvolle Praktik im Rahmen outcome-orientierter Produktentwicklung. Er verhilft ihnen somit zur Renaissance. Aus diesem Grund ist Stefan heute zu Gast und diskutiert mit Tim Klein die Idee, Wirkung und Struktur von Business Storys.

Bei Business Storys geht es um wirksame Agilität, genauer gesagt rücken sie neben der Wirksamkeit für Nutzer (wie bei User Storys) auch den Effekt und die Wirkung für das eigene Unternehmen in den Fokus. Sie können somit helfen, auf abstrakterem Level Businessziele zu formulieren, die in der weiteren Arbeit dann noch in User Storys runtergebrochen werden müssen. Inwiefern dies dann Epics oder sogar Product Goals sein könnten, diskutieren Stefan Roock und Tim Klein in dieser Podcast-Episode. Auch die Nähe zu OKR (Objectives and Key Results) greifen sie in dieser Folge auf.

