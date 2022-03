Ein Scrum Product Owner nutzt das Scrum Framework, um ein möglichst erfolgreiches Produkt zu entwickeln. Was ist aber mit dem dritten Teil "Owner" konkret gemeint? Über diese Frage und damit auch die Rechte und Pflichten von Product Ownership spricht Peter "Pit" Beck von Das Scrum Team mit Oliver Winter in dieser Folge des Produktwerker-Podcasts.

Pit Beck erklärt Ownership mit der "Fähigkeit, den Besitz zu verwalten". Also sollte ein Scrum Product Owner die Interessen des Besitzes wahren und im Sinne der Eigentümer handeln. Leider sind wir von diesem Verständnis in großen Organisationen und Konzernen meistens sehr weit entfernt. Rückhalt für POs aus der unternehmerischen Führung heraus ist eher in kleinen Unternehmen und Start-ups zu finden.

Oliver Winter und Pit Becks diskutieren, wie weit das Ownership sinnvollerweise ausgestaltet sein sollte, damit der Product Owner auch wirklich erfolgreich sein kann. Einen weiteren Schwerpunkt legen die beiden auf Haltung und Fähigkeiten, die es braucht, um unternehmerisch tätig zu werden und das unternehmerische Denken auch ins Team zu bekommen.

Diese Verantwortung muss man aber auch voll, aushalten können. Denn Ownership verpflichtet. Mit dem Eigentum kommen Macht und Verpflichtung, mit der ich nicht alles machen kann. Product Owner haben besondere Rechte und Pflichten. Daher sollte auch jede(r) selber eine bewusste Entscheidung treffen, ob man für die Übernahme bereit ist und diese auch will.