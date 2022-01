Produkte für Kinder entwickeln

Manche Produkte bringen ihre ganz eigenen Herausforderungen mit. Eine besondere Zielgruppe kann so eine Besonderheit sein. Dominique Winter unterhält sich in dieser Podcast-Folge mit Daniela Mainzer und Daniel Haupt von Super RTL über die Besonderheiten der Entwicklung von Produkten für Kinder. Und wer jetzt denkt, "was soll es da schon an Besonderheiten geben?", Kinder sind nicht gleich Kinder. Alleine von Vorschülern hin zu Grundschülern ergeben sich viele verschiedene Ausprägungen was Lesen und Mediennutzung angeht. Auch heutige Kinder machen die gleichen Lernphasen durch wie Kinder früher. Sie kommen also nicht als volldigitale User auf die Welt. Entwickeln Teams Produkte speziell für diese Zielgruppe, müssen sie teilweise sogar davon ausgehen, dass die Kinder noch wenig Interaktion gelernt haben.

Darüber hinaus sind bei der Entwicklung für Kinder Eltern immer irgendwie mit dabei und müssen ebenso mitgedacht werden. Hier unterhalten sich Dominique Winter und die beiden Gäste über Eltern im Kontext der User Research und als indirekt mit dem Produkt interagierende. Man darf dabei aber auch nicht vergessen, dass alle Eltern, also auch die im gleichen Unternehmen eine starke Meinung haben können und immer die Gefahr besteht das eigene Kind, als Maß aller Nutzer zu sehen.

Zum Abschluss der Folge geben Daniela Mainzer und Daniel Haupt noch hilfreiche Tipps für alle, die sich für die Entwicklung von Produkten für Kinder interessieren. Reinhören lohnt sich aber auch darüber hinaus.