Produktivitäts-PWAs auf Desktop-Niveau dank File System Access und File Handling API

Eine Datei doppelt anklicken, bearbeiten und wieder abspeichern: Auf genau diese Art funktionieren praktisch alle bekannten Produktivitätsanwendungen wie Bild- und Texteditoren, Office-Programme oder IDEs auf dem Desktop. Webanwendungen war dieser Workflow bislang vorenthalten, Entwickler mussten auf alternative Ansätze ausweichen. Mithilfe der File System Access und File Handling API kommen Progressive Web Apps in Chromium-basierten Browsern auf dasselbe Level.

Progressive Web Apps (PWA) sind seit über zwei Jahren auf allen relevanten Plattformen verfügbar, unterstützt werden insbesondere die Installation und Offline-Verfügbarkeit von Webanwendungen. Für Anwendungen, die nicht mit Dateien arbeiten, oder SaaS-Angeboten, die Dateien nicht auf dem Zielsystem ablegen (etwa Google Docs) genügt der PWA-Funktionsumfang bereits.

Mit dem Fugu wollen die Beitragenden des Chromium-Projekts den nächsten Schritt gehen und weitere Schnittstellen mit nativer Power ins Web bringen – unter Beachtung von Sicherheit und Privatsphäre. Fugu-APIs werden alle in den passenden Standardisierungsgremien diskutiert, starten parallel jedoch schon in Chromium sowie allen darauf aufbauenden Browsern (zum Beispiel Microsoft Edge, Brave, Opera) und sind dort zunächst einmal proprietär. Dieses Vorgehen ist im Web allerdings nicht unüblich; die Web Share API oder die Async Clipboard API haben auf diesem Weg bereits Einzug in die anderen Browser erhalten.

Die File System Access API bringt die von nativen Ansätzen bekannten File-Open- und File-Save-Dialoge nun auch ins Web. Der Screenshot zeigt eine auf dem Gerät installierte PWA.

File System Access API

Mit der aktuellen Version 86 von Google Chrome und anderen auf Chromium basierenden Browsern wurde die File System Access API standardmäßig verfügbar gemacht. Über diese Schnittstelle können Entwickler über die von nativen Plattformen bekannten Open- und Save-Dialoge Zugriff auf eine Datei oder ein Verzeichnis anfordern, die Dateien manipulieren und anschließend überschreiben oder an anderer Stelle abspeichern. Das Öffnen von Dateien – teilweise auch Ordnern – aus dem lokalen Dateisystem war im Web per <input type="file"> auch bisher schon möglich, per <a download> auch das Speichern von Dateien in das Download-Verzeichnis. Weiterhin erlaubt die Schnittstelle auch das Öffnen von Dateien und Verzeichnissen per Drag and Drop. Da Anwender auf Mobilgeräten typischerweise nicht direkt mit dem Dateisystem agieren, wird die Schnittstelle nur auf dem Desktop unterstützt.

Mithilfe der File Handling API können sich Progressive Web Apps bestimmten Dateiendungen zuordnen. Ein Doppelklick auf die gewählte Datei würde wieder die PWA öffnen.

Während die File System Access API in Chromium-basierten Browsern schon gestartet ist, ist die File Handling API noch nicht ganz so weit. Sie befindet sich derzeit noch hinter dem Flag #file-handling-api und muss über die Flags-Seite des jeweiligen Browsers (in Chrome chrome://flags) manuell aktiviert werden. Aufgrund eines Bugs in früheren Versionen ist das nur ab der aktuellen Beta-Version 87 sinnvoll. Anschließend können sich Entwickler für bestimmte MIME-Typen beziehungsweise Dateierweiterungen registrieren. Damit wird die PWA nach Installation im Betriebssystem als Handler für die jeweiligen Dateierweiterungen hinterlegt. Fortan können Anwender per Doppelklick auf eine passende Datei direkt die PWA starten oder die PWA aus der Liste der kompatiblen Programme auswählen.

Beispielanwendung

Die Anwendung Excalidraw (Quellcode auf GitHub) ist ein schönes Beispiel für eine Produktivitätsanwendung, die diese Schnittstellen einsetzt. Sie erstellt Skizzen, die wie von Hand gezeichnet aussehen. Diese können über die File System Access API anschließend mit der Dateiendung ".excalidraw" abgespeichert werden. Ebenso erlaubt die Anwendung das Öffnen von Dateien via File-Open-Dialog sowie per Drag and Drop. Wird die Anwendung auf dem Gerät installiert, hinterlegt sich Excalidraw zudem als Handler für Dateien mit ".excalidraw"-Dateiendung. Auf Browsern ohne Unterstützung für die File System Access API werden die oben genannten Fallback-Ansätze per input- und a-Element gewählt, sodass sich die Anwendung auch in anderen Browsern ohne Unterstützung für diese Schnittstelle sinnvoll bedienen lässt. Dieses Verhalten bezeichnet man auch als Progressive Enhancement.

Mithilfe der beiden Fugu-Schnittstellen schließt sich nun der Kreis für webbasierte Produktivitätsanwendungen auf Desktop-Niveau. Aktuell sind die Schnittstellen lediglich in Chromium-basierten Browsern verfügbar. Mozilla möchte sich derzeit noch nicht auf eine offizielle Position zu beiden APIs festlegen. Apple äußert sich grundsätzlich nicht zu Produktplänen, hat die beiden Schnittstellen jedoch nicht auf seiner Liste blockierter APIs stehen. Insofern wird die Zeit zeigen, ob die Schnittstellen auch Einzug in die anderen Browser erhalten. Webentwickler können dabei unterstützen, indem Sie die Schnittstellen über die oben genannten Fallbacks abwärtskompatibel implementieren und den übrigen Browserherstellern von ihren Use Cases über die jeweiligen Bugtracker erzählen.