Prüfen von C++-Features mit C++20

Wenn das Kompilieren eines Programms mit einem hochaktuellen Feature von C++20 fehlschlägt, gibt es ein paar Fragen zu klären: Besitzt das Programm einen Fehler? Oder der Compiler einen Bug? Unterstützt der Compiler das Feature noch nicht? Dank der Möglichkeit, mit C++20 den Compiler explizit auf seine Standardunterstützung zu prüfen, ist die letzte Frage schnell beantwortet.

Wenn ich mit aktuellen C++-Featuresn experimentiere, prüfe ich zuerst, welcher Compiler das Feature bereits unterstützt. Genau zu dem Zeitpunkt besuche ich die Seite cppreference.com, suche das gewünschte Feature und hoffe, dass zumindest ein Compiler der drei Großen (GCC, Clang und MSVC) das neue Feature bereits anbietet.

Falls ich als Antwort "teilweise" erhalte, ist das nicht zufriedenstellend. Am Ende weiß ich nicht, wer dafür verantwortlich ist, wenn sich der Sourcecode nicht übersetzen lässt. Es gibt aber einen cleveren Weg herauszubekommen, ob ein Compiler ein bestimmtes Feature unterstützt.

Prüfen von C++-Features

Die Header-Datei <version> erlaubt es, den Compiler nach seiner Unterstützung der Features des C++20-Standards und späterer Standards zu fragen. Dabei lässt sich nach Attributen, Features der Kernsprache oder der Bibliothek fragen. <version> besitzt dazu um die 200 Makros, die sich zu Zahlen expandieren, falls das Feature unterstützt wird. Die Zahl steht für die Jahreszahl und den Monat, in dem das Feature zum neuen C++-Standard hinzugefügt wurde. Das sind die Zahlen für static_asser t , Lambdas und Concepts:

__cpp_static_assert 200410L

__cpp_lambdas 200907L

__cpp_concepts 201907L

Die cppreference.com-Seite zum Feature Testing bietet ein langes Programm an, um alle Makros abzufragen.:

// featureTest.cpp

// from cppreference.com



#if __cplusplus < 201100

# error "C++11 or better is required"

#endif



#include <algorithm>

#include <cstring>

#include <iomanip>

#include <iostream>

#include <string>



#ifdef __has_include

# if __has_include(<version>)

# include <version>

# endif

#endif



#define COMPILER_FEATURE_VALUE(value) #value

#define COMPILER_FEATURE_ENTRY(name) { #name, COMPILER_FEATURE_VALUE(name) },



#ifdef __has_cpp_attribute

# define COMPILER_ATTRIBUTE_VALUE_AS_STRING(s) #s

# define COMPILER_ATTRIBUTE_AS_NUMBER(x) COMPILER_ATTRIBUTE_VALUE_AS_STRING(x)

# define COMPILER_ATTRIBUTE_ENTRY(attr) \

{ #attr, COMPILER_ATTRIBUTE_AS_NUMBER(__has_cpp_attribute(attr)) },

#else

# define COMPILER_ATTRIBUTE_ENTRY(attr) { #attr, "_" },

#endif



// Change these options to print out only necessary info.

static struct PrintOptions {

constexpr static bool titles = 1;

constexpr static bool attributes = 1;

constexpr static bool general_features = 1;

constexpr static bool core_features = 1;

constexpr static bool lib_features = 1;

constexpr static bool supported_features = 1;

constexpr static bool unsupported_features = 1;

constexpr static bool sorted_by_value = 0;

constexpr static bool cxx11 = 1;

constexpr static bool cxx14 = 1;

constexpr static bool cxx17 = 1;

constexpr static bool cxx20 = 1;

constexpr static bool cxx23 = 0;

} print;



struct CompilerFeature {

CompilerFeature(const char* name = nullptr, const char* value = nullptr)

: name(name), value(value) {}

const char* name; const char* value;

};



static CompilerFeature cxx[] = {

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cplusplus)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_exceptions)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_rtti)

#if 0

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__GNUC__)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__GNUC_MINOR__)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__GNUC_PATCHLEVEL__)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__GNUG__)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__clang__)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__clang_major__)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__clang_minor__)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__clang_patchlevel__)

#endif

};

static CompilerFeature cxx11[] = {

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_alias_templates)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_attributes)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_constexpr)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_decltype)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_delegating_constructors)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_inheriting_constructors)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_initializer_lists)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lambdas)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_nsdmi)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_range_based_for)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_raw_strings)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_ref_qualifiers)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_rvalue_references)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_static_assert)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_threadsafe_static_init)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_unicode_characters)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_unicode_literals)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_user_defined_literals)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_variadic_templates)

};

static CompilerFeature cxx14[] = {

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_aggregate_nsdmi)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_binary_literals)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_constexpr)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_decltype_auto)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_generic_lambdas)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_init_captures)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_return_type_deduction)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_sized_deallocation)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_variable_templates)

};

static CompilerFeature cxx14lib[] = {

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_chrono_udls)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_complex_udls)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_exchange_function)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_generic_associative_lookup)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_integer_sequence)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_integral_constant_callable)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_is_final)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_is_null_pointer)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_make_reverse_iterator)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_make_unique)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_null_iterators)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_quoted_string_io)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_result_of_sfinae)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_robust_nonmodifying_seq_ops)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_shared_timed_mutex)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_string_udls)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_transformation_trait_aliases)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_transparent_operators)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_tuple_element_t)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_tuples_by_type)

};



static CompilerFeature cxx17[] = {

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_aggregate_bases)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_aligned_new)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_capture_star_this)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_constexpr)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_deduction_guides)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_enumerator_attributes)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_fold_expressions)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_guaranteed_copy_elision)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_hex_float)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_if_constexpr)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_inheriting_constructors)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_inline_variables)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_namespace_attributes)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_noexcept_function_type)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_nontype_template_args)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_nontype_template_parameter_auto)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_range_based_for)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_static_assert)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_structured_bindings)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_template_template_args)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_variadic_using)

};

static CompilerFeature cxx17lib[] = {

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_addressof_constexpr)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_allocator_traits_is_always_equal)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_any)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_apply)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_array_constexpr)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_as_const)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_atomic_is_always_lock_free)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_bool_constant)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_boyer_moore_searcher)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_byte)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_chrono)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_clamp)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_enable_shared_from_this)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_execution)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_filesystem)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_gcd_lcm)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_hardware_interference_size)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_has_unique_object_representations)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_hypot)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_incomplete_container_elements)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_invoke)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_is_aggregate)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_is_invocable)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_is_swappable)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_launder)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_logical_traits)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_make_from_tuple)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_map_try_emplace)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_math_special_functions)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_memory_resource)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_node_extract)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_nonmember_container_access)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_not_fn)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_optional)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_parallel_algorithm)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_raw_memory_algorithms)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_sample)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_scoped_lock)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_shared_mutex)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_shared_ptr_arrays)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_shared_ptr_weak_type)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_string_view)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_to_chars)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_transparent_operators)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_type_trait_variable_templates)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_uncaught_exceptions)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_unordered_map_try_emplace)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_variant)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_void_t)

};



static CompilerFeature cxx20[] = {

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_aggregate_paren_init)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_char8_t)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_concepts)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_conditional_explicit)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_consteval)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_constexpr)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_constexpr_dynamic_alloc)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_constexpr_in_decltype)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_constinit)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_deduction_guides)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_designated_initializers)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_generic_lambdas)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_impl_coroutine)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_impl_destroying_delete)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_impl_three_way_comparison)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_init_captures)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_modules)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_nontype_template_args)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_using_enum)

};

static CompilerFeature cxx20lib[] = {

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_array_constexpr)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_assume_aligned)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_atomic_flag_test)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_atomic_float)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_atomic_lock_free_type_aliases)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_atomic_ref)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_atomic_shared_ptr)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_atomic_value_initialization)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_atomic_wait)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_barrier)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_bind_front)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_bit_cast)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_bitops)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_bounded_array_traits)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_char8_t)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_chrono)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_concepts)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_constexpr_algorithms)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_constexpr_complex)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_constexpr_dynamic_alloc)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_constexpr_functional)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_constexpr_iterator)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_constexpr_memory)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_constexpr_numeric)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_constexpr_string)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_constexpr_string_view)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_constexpr_tuple)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_constexpr_utility)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_constexpr_vector)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_coroutine)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_destroying_delete)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_endian)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_erase_if)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_execution)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_format)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_generic_unordered_lookup)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_int_pow2)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_integer_comparison_functions)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_interpolate)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_is_constant_evaluated)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_is_layout_compatible)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_is_nothrow_convertible)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_is_pointer_interconvertible)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_jthread)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_latch)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_list_remove_return_type)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_math_constants)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_polymorphic_allocator)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_ranges)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_remove_cvref)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_semaphore)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_shared_ptr_arrays)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_shift)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_smart_ptr_for_overwrite)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_source_location)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_span)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_ssize)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_starts_ends_with)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_string_view)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_syncbuf)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_three_way_comparison)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_to_address)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_to_array)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_type_identity)

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_unwrap_ref)

};



static CompilerFeature cxx23[] = {

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_cxx23_stub) //< Populate eventually

};

static CompilerFeature cxx23lib[] = {

COMPILER_FEATURE_ENTRY(__cpp_lib_cxx23_stub) //< Populate eventually

};



static CompilerFeature attributes[] = {

COMPILER_ATTRIBUTE_ENTRY(carries_dependency)

COMPILER_ATTRIBUTE_ENTRY(deprecated)

COMPILER_ATTRIBUTE_ENTRY(fallthrough)

COMPILER_ATTRIBUTE_ENTRY(likely)

COMPILER_ATTRIBUTE_ENTRY(maybe_unused)

COMPILER_ATTRIBUTE_ENTRY(nodiscard)

COMPILER_ATTRIBUTE_ENTRY(noreturn)

COMPILER_ATTRIBUTE_ENTRY(no_unique_address)

COMPILER_ATTRIBUTE_ENTRY(unlikely)

};



constexpr bool is_feature_supported(const CompilerFeature& x) {

return x.value[0] != '_' && x.value[0] != '0' ;

}



inline void print_compiler_feature(const CompilerFeature& x) {

constexpr static int max_name_length = 44; //< Update if necessary

std::string value{ is_feature_supported(x) ? x.value : "------" };

if (value.back() == 'L') value.pop_back(); //~ 201603L -> 201603

// value.insert(4, 1, '-'); //~ 201603 -> 2016-03

if ( (print.supported_features && is_feature_supported(x))

|| (print.unsupported_features && !is_feature_supported(x))) {

std::cout << std::left << std::setw(max_name_length)

<< x.name << " " << value << '

';

}

}



template<size_t N>

inline void show(char const* title, CompilerFeature (&features)[N]) {

if (print.titles) {

std::cout << '

' << std::left << title << '

';

}

if (print.sorted_by_value) {

std::sort(std::begin(features), std::end(features),

[](CompilerFeature const& lhs, CompilerFeature const& rhs) {

return std::strcmp(lhs.value, rhs.value) < 0;

});

}

for (const CompilerFeature& x : features) {

print_compiler_feature(x);

}

}



int main() {

if (print.general_features) show("C++ GENERAL", cxx);

if (print.cxx11 && print.core_features) show("C++11 CORE", cxx11);

if (print.cxx14 && print.core_features) show("C++14 CORE", cxx14);

if (print.cxx14 && print.lib_features ) show("C++14 LIB" , cxx14lib);

if (print.cxx17 && print.core_features) show("C++17 CORE", cxx17);

if (print.cxx17 && print.lib_features ) show("C++17 LIB" , cxx17lib);

if (print.cxx20 && print.core_features) show("C++20 CORE", cxx20);

if (print.cxx20 && print.lib_features ) show("C++20 LIB" , cxx20lib);

if (print.cxx23 && print.core_features) show("C++23 CORE", cxx23);

if (print.cxx23 && print.lib_features ) show("C++23 LIB" , cxx23lib);

if (print.attributes) show("ATTRIBUTES", attributes);

}

Die Länge des Sourcefiles ist überwältigend. Mehr Information zu jedem Makro gibt es auf der Feature-Testing-Seite. Insbesondere steht bei jedem Makro ein Link, der auf mehr Information zum Feature verweist. Zum Beispiel ist das die Tabelle zu den Attributen:

Zum Abschluss meiner Vorstellung der Header-Datei <version> und seiner Makros möchte ich gerne noch das Programm auf einem hochaktuellen GCC-, Clang- und Microsoft-Compiler ausführen. Aus verständlichen Gründen stelle ich nur die Ausgabe der C++20-Kernsprachenfeatures vor. Für GCC und Clang habe ich den Compiler Explorer verwendet. Auf Windows musste ich zusätzlich das Präprozessor-Makro mit dem Flag /Zc:__cplusplus freischalten. Auf allen drei Plattformen habe ich mit C++20-Unterstützung kompiliert.

GCC 10.2

Clang 11.0

MSVC 19.27

Die drei Screenshots sprechen eine eindeutige Sprache. Die Unterstützung der C++20-Kernsprache ist bereits zu diesem frühen Zeitpunkt recht gut.

Die Type-Traits-Bibliothek besitzt eine sehr interessante Funktion.

std::is_constant_evaluated

std::is_constant_evaluated bestimmt, ob eine Funktion zur Compilezeit oder Laufzeit ausgeführt wird. Warum benötigen wir diese Funktion der Type-Traits-Bibliothek? In C++20 besitzen wir drei Arten von Funktionen:

consteval erklärt Funktionen, die zur Compilezeit ausgeführt werden: consteval int alwaysCompiletime();

erklärt Funktionen, die zur Compilezeit ausgeführt werden: constexpr erklärt Funktionen, die sowohl zur Comilezeit als auch zur Laufzeit ausgeführt werden können: constexpr init itDepends();

erklärt Funktionen, die sowohl zur Comilezeit als auch zur Laufzeit ausgeführt werden können: gewöhnliche Funktionen, die zur Laufzeit ausgeführt werden: int alwaysRuntime();

Nun möchte ich mich mit dem komplizierten Fall beschäftigen: constexpr . Eine als constexpr deklarierte Funktion kann sowohl zur Compilerzeit als auch zu Laufzeit ausgeführt werden. Manchmal soll aber die Funktionalität der Funktion davon abhängen, ob sie zur Compilezeit oder Laufzeit ausgeführt wird. Eine constexpr -Funktion wie getSum besitzt lediglich das Potential, zur Compilezeit ausgeführt zu werden:

constexpr int getSum(int l, int r) {

return l + r;

}

Wie kannst du sicherstellen, dass die Funktion getSum zur Compilezeit ausgeführt wird? Im Wesentlichen gibt es drei Möglichkeiten:

Eine constexpr -Funktion wird zur Compilezeit ausgeführt: Die Funktion wird in einem sogenannten constant-evaluated context verwendet. Dieser kann zum Beispiel innerhalb einer constexpr -Funktion oder innerhalb eines static_assert -Ausdrucks sein.

Der Aufrufer der Funktion möchte das Ergebnis explizit zur Compilezeit erhalten: constexpr res = getSum(2000, 11 ) . Damit muss getSum zur Compilezeit ausgeführt werden. Eine constexpr -Funktion kann nur zur Laufzeit ausgeführt werden, falls die Argumente keine konstanten Ausdrücke sind. Dies ist der Fall, wenn die Funktion getSum(a, 11) mit einer Variablen aufgerufen wird, die nicht als mit constexpr definiert war: int a = 2000; Eine constexpr -Funktion kann sowohl zur Compilezeit als auch zur Laufzeit ausgeführt werden, falls keine der ersten zwei Regeln zum Einsatz kommt. In diesem Fall entscheidet das der Compiler.



Genau im Punkt 3 der Aufzählung kann std::is_constant_evaluated seine Fähigkeiten ausspielen. Es lässt sich aufspüren, ob eine Funktion zur Compile- oder zu Laufzeit ausgeführt wird, und es lassen sich verschiedene Operationen ausführen. cppreference.com bietet dazu einen cleveren Anwendungsfall an. In diesem Beispiel wird zur Compilzeit des Programms die Potenz einer Zahl händisch, hingegen zur Laufzeit des Programms die Potenz einer Zahl mit std::pow berechnet:

// constantEvaluated.cpp



#include <type_traits>

#include <cmath>

#include <iostream>



constexpr double power(double b, int x) {

if (std::is_constant_evaluated() && !(b == 0.0 && x < 0)) {



if (x == 0)

return 1.0;

double r = 1.0, p = x > 0 ? b : 1.0 / b;

auto u = unsigned(x > 0 ? x : -x);

while (u != 0) {

if (u & 1) r *= p;

u /= 2;

p *= p;

}

return r;

}

else {

return std::pow(b, double(x));

}

}



int main() {



std::cout << std::endl;



constexpr double kilo1 = power(10.0, 3);

std::cout << "kilo1: " << kilo1 << std::endl;



int n = 3;

double kilo2 = power(10.0, n);

std::cout << "kilo2: " << kilo2 << std::endl;



std::cout << std::endl;



}

Ein interessante Beobachtung möchte ich noch loswerden. std::is_constant_evaluated lässt sich sowohl in einer als consteval deklarieren Funktion als auch in einer Funktion verwenden, die nur zur Laufzeit ausgeführt werden kann. Natürlich gibt sie in diesem Fall immer den gleichen Wert zurück.

