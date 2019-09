Quarkus: Der Blick über den Tellerrand

Das neue Open-Source-Framework Quarkus tritt seit März 2019 mit einem imperativen und reaktiven Programmierstil vereinenden Modell an und will bei Anwendungen für die Java-Plattform zugunsten kürzerer Startzeiten nicht nur Container an die erste Stelle rücken, sondern auch auf Reflections verzichten.