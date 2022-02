Eine "Stakeholder Community" zu formen, kann eine Chance für Product Owner sein, aus einer defensiven Rolle des Prügelknaben und aus der Pendel-Diplomatie herauszukommen. Stakeholder sind als Einzelpersonen oder Gruppen definiert, die von den Auswirkungen einer Produktentwicklung positiv/negativ betroffen sind oder die an der Entwicklung als Beteiligte mitwirken.

Oft trommeln gerade die "Betroffenen" mit ihren berechtigten oder unberechtigten Interessen und Wünschen immer wahllos auf den/die Product Owner:in ein. Besonders kniffelig ist, dass diese Interessen durchaus sehr unterschiedlich sein können und zum Teil sogar widersprüchlich. Als Product Owner steht man dann recht hilflos in der Mitte, alle zerren an einem und vielleicht versucht man es sogar allen recht zu machen. Eigentlich ist das ein zwar sehr ehrenhaftes, aber zugleich auch sehr aussichtsloses Unterfangen.

Roman Pichler beschreibt in seinem Buch „How To Lead in Product Management“ die Etablierung einer Stakeholder Community als eine mögliche Lösung des Problems. Um dieses Thema geht es in dieser Episode. Das Buch gibt es übrigens nun seit wenigen Monaten auch in deutscher Fassung unter dem Titel "Leadership im Produktmanagement".

Tim Klein und Oliver Winter verweisen im Gespräch an einigen Stellen auf ihr "POEM", das sog. Product Ownership Evolution Model, welches die beiden 2017 entwickelt haben.

Im Gespräch wird auch auf weitere Folgen Bezug genommen, die sich in diesem Kontext lohnen:

Seine Stakeholder kennen und richtig analysieren

Der Umgang mit schwierigen Stakeholdern

Die Relevanz von UX den eigenen Stakeholdern vermitteln

Herausforderungen zwischen Product Owner & Developer

Dein Freund der Scrum Master

Weitere Artikel, Videos und Literaturempfehlungen haben Die Produktwerker in ihrer „Produktwerker Box“ zusammengestellt. Zu diversen Herausforderungen für Product Owner haben sie dort ihre Content-Empfehlungen zusammengetragen. Eine davon behandelt das Thema: Umgang mit schwierigen Stakeholdern meistern