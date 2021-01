Verschlüsselung im Web mit der Web Crypto API

Tales from the Web side

Eines der zentralen Themen in der Webentwicklung ist Sicherheit. Mit der Web Crypto API bieten moderne Browser mittlerweile ein Werkzeug, mit dem Entwickler auch clientseitig Informationen signieren und verschlüsseln können.

Sicherheit wird im Web großgeschrieben. Nicht umsonst gibt es beispielsweise die Secure-Contexts-Spezifikation des W3C, nach der der Browser bestimmte Features wie Service Workers oder die Payment Request API nur aktiviert, wenn die Applikation über eine sichere Verbindung ausgeliefert wird. Doch der Schutz der Anwender geht noch weiter. Ein Browser ermöglicht den Zugriff auf zahlreiche Schnittstellen des Systems, auf dem die Applikation ausgeführt wird. Typischerweise sind das Mikrofon oder Kamera, aber auch systemseitige Push-Mitteilungen fallen hierunter. Entwickler können über JavaScript auf diese Schnittstellen zugreifen, allerdings erst, nachdem die Anwender diesen Zugriff erlaubt haben. Es ist also nicht möglich, beispielsweise das Mikrofon im Hintergrund zu aktivieren und damit nahezu jedes Endgerät in ein Spionagegerät zu verwandeln.

Eine Problemstellung blieb jedoch lange Zeit unberührt: Verschlüsselung von Informationen im Browser. Selbst für einfache Standardaufgaben wie das Hashen von Informationen mussten entweder selbst Funktionen geschrieben oder auf eine externe Bibliothek zurückgegriffen werden. Das bringt nicht nur den Nachteil von zusätzlichem Quellcode in der Applikation mit sich, der zum Client zu transferieren ist, auch ist die Ausführungsgeschwindigkeit solcher Algorithmen in JavaScript nicht so performant, als wenn sie nativ im Browser implementiert wären. Dieses Problem geht die Web Crypto API an. Diese Schnittstelle bietet eine Reihe von Funktionen, mit denen sich beispielsweise Signaturen und Verschlüsselung clientseitig umsetzen lassen.

Unterstützung

Ein Blick auf caniuse.com verrät, dass sowohl Chrome als auch Firefox, Edge und Safari die Web Crypto API vollumfänglich unterstützen. Lediglich der Internet Explorer und Opera Mini machen hier noch Probleme. Wobei der Internet Explorer 11 die Web Crypto API schon unterstützt, allerdings in einer älteren Version der Spezifikation.

Nachdem die Web Crypto API fester Bestandteil des Browsers ist, können Entwickler die Funktionen der Schnittstelle direkt, also ohne Import-Statements, verwenden. Das folgende Codebeispiel zeigt, wie im Browser ein PBKDF2-Schlüssel auf Basis eines Passworts erzeugt werden kann, den die Applikation anschließend für die Generierung eines weiteren Schlüssels für die eigentliche Verschlüsselung oder Signatur nutzen kann:

(async () => {

const enc = new TextEncoder();

const pw = 'T0p5ecret!';

const key = await crypto.subtle.importKey(

'raw',

enc.encode(pw),

'PBKDF2',

false,

['deriveKey']

);



// ... work with the key

})();

Der Zugriff auf die Web Crypto API erfolgt über das window.crypto-Objekt (bzw. abgekürzt nur crypto). Die meisten Funktionen dieser Schnittstelle sind asynchron und arbeiten mit Promises und lassen sich wie im Beispiel mit async/await verwenden.

Neben der mittlerweile guten Browserunterstützung hat die Web Crypto API auch Einzug in Node.js gehalten. Seit Version 15 ist das aktuell noch experimentelle Modul Bestandteil des Node.js-Kerns (dieses neue Model "webcrypto" sollte allerdings nicht mit dem bereits bestehenden Modul "crypto" verwechselt werden). Im Gegensatz zum Browser müssen Entwickler hier die Funktionalität zunächst wie im folgenden Codebeispiel einbinden:

import {webcrypto} from 'crypto';



const enc = new TextEncoder();

const pw = 'T0p5ecret!';

const key = await webcrypto.subtle.importKey(

'raw',

enc.encode(pw),

'PBKDF2',

false,

['deriveKey']

);



console.log(key);

Ein erster Einsatzzweck für die Web Crypto API ergibt sich aus dem relativ trivialen Problem der Erzeugung von Zufallszahlen.

Zufallszahlen

Der JavaScript-Standard sieht zur Erzeugung von Zufallszahlen die Methode Math.random() vor. Sie gibt eine zufällige Fließkommazahl zwischen 0 und 1 zurück, mit der in einer JavaScript-Applikation gearbeitet werden kann. Die genaue Implementierung dieser Methode überlässt der Standard den Browserherstellern, und so gibt es von Plattform zu Plattform unterschiedliche Implementierungen. Allen gemeinsam ist jedoch, dass keine kryptographisch sichere Variante dabei ist. Das bedeutet, dass Entwickler diese Methode nicht für sicherheitskritische Algorithmen nutzen sollten. Glücklicherweise sieht die Web Crypto API für diesen Zweck die getRandomValues() -Methode vor, die dieses Problem löst und sichere Zufallszahlen generiert. Wie diese Methode in der Praxis verwendet wird, zeigt der folgende Codeblock:

const randomNumbers = new Uint32Array(1);

crypto.getRandomValues(randomNumbers);

console.log(randomNumbers[0]);

Die getRandomValues() -Methode akzeptiert ein typisiertes Integer-Array, also ein Uint8Array , Uint16Array oder Uint32Array . Je nach Größe des Arrays werden unterschiedlich viele Zufallszahlen erzeugt. In unserem Beispiel wird eine 32 Bit große Zufallszahl generiert. Diese ist kryptografisch sicher und kann entsprechend auch zur Lösung sicherheitsrelevanter Probleme verwendet werden.

Die wirklich interessanten Features der Web Crypto API verbergen sich hinter dem SubtleCrypto Interface oder konkret hinter der subtle-Eigenschaft des crypto-Objekts. In den folgenden Abschnitten werfen wir mit Signatur und Verschlüsselung einen Blick auf zwei typische Einsatzgebiete für die Web Crypto API.

Signatur

Bei Webapplikationen setzen die Entwickler digitale Signaturen normalerweise ein, um sicherzustellen, dass keine unberechtigten Dritten eine Information manipuliert wurde, die zwischen dem Sender und Empfänger ausgetauscht wird. Die Web Crypto API unterstützt eine Reihe von Algorithmen für das Signieren von Informationen. Beispiele hierfür sind RSA-PSS, AES-GCM oder der im folgenden Beispiel verwendete HMAC. Die Web Crypto API nutzt beim Signieren Schlüssel, die die Applikation entweder selbst generiert, oder einen importierten externen Schlüssel. Je nach Variante nutzen Entwickler hier entweder die generateKey() - oder die importKey() -Methode. Damit das folgende Beispiel problemlos ausführbar ist, erzeugt der Code den HMAC-Schlüssel selbst und nutzt ihn zum Signieren und zur anschließenden Überprüfung der Signatur:

(async () =>{

const message = (new TextEncoder()).encode('Hallo Welt');



// generate the key

const key = await crypto.subtle.generateKey({

name: 'HMAC',

hash: {name: 'SHA-256'}

}, false, ['sign', 'verify']);



// sign the message

const signature = await crypto.subtle.sign(

{name: 'HMAC'},

key,

message

);



// print the signature

console.log(new Uint8Array(signature));



// verify the signature

const isValid = await crypto.subtle.verify(

{name: 'HMAC'},

key,

signature,

message

);

console.log('isValid?', isValid);

})();

Der Code zeigt zwei zentrale Merkmale der Web Crypto API sehr schön:

Promises: Nahezu alle Methoden der Schnittstelle sind asynchron und nutzen Promises, um mit dieser Asynchronität umzugehen. Ein Vorteil dieses Paradigmas ist, dass Entwickler im Quellcode mit async/await arbeiten können und so keine zusätzlichen Callback-Funktionen implementieren müssen, die die Lesbarkeit des Quellcodes erschweren.

Typisierte Arrays und ArrayBuffer: Die Web Crypto API arbeitet intern häufig mit typisierten Arrays und ArrayBuffer-Objekten zum Austausch von Informationen. So akzeptieren beispielsweise die sign() - und verify() -Methoden ein Uint8Array -Objekt, das mithilfe des TextEncoders erzeugt wird. Die Rückgabe der sign() -Methode ist ein ArrayBuffer, der, in ein typisiertes Array umgewandelt, auf der Konsole angezeigt werden kann. Der Grund für den Einsatz dieser Datenstrukturen ist, dass sie zur Verarbeitung und zum Austausch von Informationen besser geeignet sind als beispielsweise Zeichenketten.



Der Quellcode im Beispiel sorgt zunächst dafür, dass die zu verschlüsselnde Zeichenkette als Uint8Array , dem Eingabeformat für die sign() - und verify() -Methode vorliegt. Anschließend erzeugt er einen neuen Schlüssel. Die generateKey() -Methode erwartet, dass die Entwickler beim Aufruf die Einsatzzwecke des Schlüssels angeben, in diesem Fall sind dies "sign" und "verify". Nutzt eine Applikation einen Schlüssel für eine Operation, die hier nicht genannt wird, wirft die JavaScript eine DOMException, die aussagt, dass der Schlüssel für diese Art Operation nicht erlaubt ist. Mit dem Schlüssel und der codierten Zeichenkette erzeugt die sign() -Methode eine Signatur und gibt sie in Form eines ArrayBuffers zurück.

Das Gegenstück zur sign() -Methode ist die verify() -Methode. Sie akzeptiert ein Konfigurationsobjekt, das beispielsweise den Namen des verwendeten Algorithmus enthält. Außerdem müssen der Schlüssel, die Signatur und die zu überprüfende Zeichenketten übergeben werden. Das Ergebnis des sign() -Aufrufs ist ein boolscher Wert, der angibt, ob die Signatur gültig ist.

Die Signatur kann eine Applikation beispielsweise nutzen, um sensible Informationen mit einem Server auszutauschen. Beide Seiten können dann überprüfen, ob die Nachrichten auf dem Weg manipuliert wurden. Voraussetzung hierfür ist, dass beide Seiten den Schlüssel der jeweils anderen Seite kennen.

Verschlüsselung

Das Verschlüsseln von Daten mithilfe der Web Crypto API funktioniert ähnlich wie das Signieren von Daten, nur dass das Ergebnis eben die verschlüsselten Informationen statt der Signatur sind. Das folgende Codebeispiel nutzt eine Kombination von Schlüsseln. Zunächst erzeugt der Quellcode einen passwortbasierten Schlüssel mit dem Verwendungszweck deriveKey , von dem anschließend ein zweiter Schlüssel abgeleitet wird. Dies bietet zum einen die Möglichkeit, für die Ver- und Entschlüsselung ein Passwort zu nutzen, und zum anderen wird die Sicherheit durch die Kombination von zwei Verschlüsselungsmechanismen zusätzlich erhöht. Die encrypt() -Methode nutzt dann den zweiten Schlüssel, um einen Text mit dem AES-GCM-Algorithmus zu verschlüsseln. Die Entschlüsselung erfolgt anschließend mit der decrypt() -Methode und ebenfalls mit dem zweiten Schlüssel.

(async () => {

const enc = new TextEncoder();

const dec = new TextDecoder();

const pw = 'T0p5ecret!';



// create the first key

const key1 = await crypto.subtle.importKey(

'raw',

enc.encode(pw),

'PBKDF2',

false,

['deriveKey']

);



// create the second key

const key2 = await crypto.subtle.deriveKey(

{

name: "PBKDF2",

salt: crypto.getRandomValues(new Uint8Array(10)),

iterations: 250000,

hash: "SHA-256",

},

key1,

{ name: "AES-GCM", length: 256 },

false,

['encrypt', 'decrypt']

);

const iv = crypto.getRandomValues(new Uint8Array(10));

const encryptedMessage = await crypto.subtle.encrypt(

{

name: "AES-GCM",

iv,

},

key2,

new TextEncoder().encode('Hallo Welt')

);



console.log('encrypted data: ', new Uint8Array(encryptedMessage));



const decryptedBuffer = await window.crypto.subtle.decrypt(

{

name: "AES-GCM",

iv: iv,

},

key2,

encryptedMessage

);

const decryptedMessage = dec.decode(decryptedBuffer);



console.log('decrypted data: ', decryptedMessage);

})();

Die encrypt() - und decrypt() -Methoden arbeiten, wie schon sign() und verify() , mit typisierten Arrays und ArrayBuffer-Objekten, um mit den Schlüsseln sowie den Ergebnissen zu arbeiten.

Ein Einsatzzweck für die clientseitige Verschlüsselung ist beispielsweise die Absicherung von Informationen, die im Client gespeichert werden. Mit der zunehmenden Umsetzung offlinefähiger Applikationen steigt auch die Menge der Daten, die im Browser unter anderem in der IndexedDB gespeichert werden. Der Nachteil dieser Speichermechanismen ist, dass sie über die Entwicklerwerkzeuge des Browsers problemlos ausgelesen werden können. Verschaffen sich also unberechtigte Dritte Zugriff zum Browser, ist es ihnen möglich, die komplette Web Storage des Browsers auszulesen. Liegen die Daten dort jedoch verschlüsselt, wird es für die Angreifer zumindest etwas aufwändiger an die Informationen zu kommen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der Schlüssel, der zum Entschlüsseln verwendet wird, nicht auch im Browser gespeichert wird.

Fazit

Die Web Crypto API ist eine mittlerweile von allen wichtigen Browserherstellern unterstützte Low-Level-API zum Umgang mit Kryptographie in JavaScript. Die Schnittstelle ist nicht nur im Client, sondern auch serverseitig in Node.js verfügbar, sodass Quellcode und auch Bibliotheken auf beiden Seiten der Kommunikationsstrecke wiederverwendet werden können. Die Web Crypto API unterstützt verschiedene Anwendungsfälle von der Erzeugung kryptografisch sicherer Werte über Signatur bis hin zur Verschlüsselung von Informationen, die in Web-Applikationen zum Einsatz kommen. Der Vorteil dieser Schnittstelle ist, dass keine zusätzlichen Bibliotheken installiert werden müssen und, nachdem die Schnittstelle nativ vom Browser implementiert wird, sie auch noch verhältnismäßig performant ist.

Die Web Crypto API ist ein weiterer Schritt in Richtung sicherer Web-Applikationen, die die Daten ihrer Nutzer vor dem Zugriff Unberechtigter schützen.