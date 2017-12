(Bild: dpunkt.verlag)

Bei der alljährlichen Adventsaktion von dpunkt.verlag und O'Reilly Deutschland gibt es im Dezember, mit ein bißchen Glück, Bücher zu gewinnen.

Der dpunkt.verlag startet auf seinen Plattformen dpunkt.de und oreilly.de ab heute bis zum 20. Dezember sein Adventsrätsel. Im Rahmen der Aktion darf jeder Teilnehmer raten, wie viele Bücher sich hinter dem jeweiligen Adventstürchen des Tages verstecken. Aus allen richtigen Einsendungen losen die Verlage vom 2. bis zum 21. Dezember täglich jeweils fünf Gewinnerinnen und Gewinner eines E-Books aus. Eine Teilnahme ist täglich aufs Neue möglich.

Bei der dpunkt-Aktion umfasst das Titelangebot Bücher aus den Bereichen IT, Fotografie und Make. Die IT-Titel beschäftigen sich mit den Themen Git, IoT (Internet of Things), Scrum, Kanban und JavaScript. Die Fotografie-E-Books behandeln Themen wie Drohnen-Fotografie, Bildbearbeitung im Kontext der GoPro-Kamera, den Fotografie-Einstieg, Foto-Sessions mit Scott Kelby sowie Fotoserien von Harald Mante. Für Maker stehen darüber hinaus E-Books mit Arduino- und Raspberry-Pi-Projekten, Lego-EV3-Basteleien oder der Einstieg in die Minecraft-Welt bereit.

Die Aktion von O'Reilly umfasst Titel aus den Bereichen Computing und Make. Es geht hier um die Bücher "Weniger schlecht programmieren", "CSS Secrets", "Office 2016", "Einführung in Data Science" und "SmartHome Hacks". Darüber hinaus finden Interessierte E-Books zu den Themen E-Commerce, Visual Storytelling, dem Arduino und einen Elternratgeber für Geeks zum Verschenken.

(Der dpunkt.verlag und die deutsche Ausgabe von O'Reilly gehören wie die Heise Medien GmbH, die auch heise online herausgibt, zur Heise Medien Gruppe.) (kkr)