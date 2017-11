Das als Amazon ML Solutions Lab gestartete Programm soll Unternehmen helfen, das Potenzial von Machine Learning für ihre Anwendungen zu entdecken und zu nutzen. Über den Preis schweigt sich der Anbieter jedoch aus.

Amazon Web Services (AWS) hat mit dem Amazon ML Solutions Lab ein Programm angekündigt, über das die Experten des Internetriesen AWS-Kunden zu den Einsatzmöglichkeiten von Machine Learning (ML) für ihre Anwendungen schulen. In der Ankündigung wirbt Amazon mit einer gut zwanzigjährigen Erfahrung im ML-Umfeld in Bereichen wie Logistik, Personalisierung und Empfehlungssystemen.

Anders als die physischen Labs, die Microsoft unter anderem auch für Anwendungen im Bereich künstliche Intelligenz in München, Redmond und Shenzhen betreibt, ist Amazons Lab eher als virtuelles Labor zu verstehen. Die Experten sollen den Unternehmen zunächst helfen, potenzielle Einsatzfelder von Machine Learning zu erkennen und sie beim Erstellen eines Plans zum Umsetzen der Ziele unterstützen. Die Schulungen finden wohl teilweise in der AWS-Zentrale in Seattle und teilweise bei den Kunden statt.

Außerdem sollen Amazons ML-Wissenschaftler den Firmen dabei helfen, konkrete, passende Modelle für die Daten und deren Anwendung zu erstellen. Amazon schickt dazu Experten aus den unterschiedlichen Bereichen wie Supply-Chain-Optimierung, Betrugserkennung oder Textanalyse in die Unternehmen. Neben der praktischen Hilfe bei der Projektumsetzung schulen die Experten die Softwareentwickler, damit diese künftig eigene Anwendung erstellen können.

Intensivkurs derzeit nur in den USA

Laut der FAQ dauert das Programm üblicherweise drei bis sechs Monate. Das sogenannte ML Solution Lab Express bietet AWS derzeit nur in den USA. Das verkürzte Angebot richtet sich mit einem vier- bis fünfwöchigen Intensivprogramm an Firmen, die bereits Daten für den Einsatz von ML-Modellen vorbereitet haben. Es verbindet eine typischerweise einwöchige Schulung in Seattle mit drei Wochen Vororttraining bei den Kunden.

Über den Preis für das Schulungsprogramm schweigt sich der Blogbeitrag ebenso aus wie die Projektseite und die FAQ. Da sich das Programm an AWS-Kunden richtet, dürfte Amazon auch von einer breiten Nutzung der Cloud-Plattform profitieren, auf der es einige speziell auf ML-Anwendungen zugeschnittene Angebote gibt, darunter Amazon Machine Learning, AWS Deep Learning AMIs (Amazon Machine Images) und TensorFlow on AWS. (rme)