Android App Bundle: Googles neues Format zur Veröffentlichung von Android-Apps

Das neue Format Android App Bundle soll gekoppelt mit dem neuen Prinzip der Dynamic Delivery die Dateigröße von Android-Apps in Zukunft deutlich verkleinern. Außerdem können Entwickler damit einzelne Features erst auf Nachfrage des Nutzers ausliefern.

Mit Android App Bundle hat Google im Rahmen der Google I/O ein neues Format zur Veröffentlichung von Android-Applikationen angekündigt. Damit können Android-Entwickler beim Erstellen einer App gleich ein Paket mit erstellen, das alle benötigten Informationen für verschiedene Geräte beinhaltet. Im Zusammenspiel mit der ebenfalls neuen Dynamic Delivery von Google Play liefert der Play Store dann auch nur die benötigten Dateien an das Gerät des Nutzers aus.

Im Play Store wird dadurch gleich eine kleinere und auf den Benutzer zugeschnittene Downloadgröße angezeigt. Insgesamt wird die App auf diese Art also kleiner und so schneller an den Interessenten ausgeliefert. Mit dem neuen App Bundle soll es App-Entwicklern auch möglich sein, einzelne Features der Applikation auf Anforderung nach zu liefern. Auch dadurch soll sich die initial ausgelieferte Größe noch einmal verringern.

Die Auslieferung einer App mit einem Legacy-APK und Dynamic Delivery im Vergleich (Bild: Google)

Das neue Format im Detail

Das Android App Bundle trägt als Dateiendung .aab und soll den kompilierten Code und alle benötigten Ressourcen der App-Module für verschiedene Geräte beinhalten. Vereinfacht ausgedrückt sind die Bundle signierte .ZIP-Dateien, Google Play generiert daraus die verschiedenen APK-Dateien (Android Package), die an den Nutzer ausgeliefert werden. Entwickler sollen also in Zukunft keine unterschiedlichen APKs mehr managen müssen, da das Android App Bundle gesammelt alle Informationen erhält.

Weiterführende Informationen über App Bundles bietet Google in der offiziellen Dokumentation. Dort findet sich auch eine explizite Anleitung zum Erstellen von App Bundle in Android Studio.

(bbo)