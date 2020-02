Android-Entwicklung: Das Start-up Esper streicht 7,6 Millionen an Kapital ein

Das amerikanische Start-up Esper hat in einer Investmentrunde 7,6 Millionen US-Dollar an Kapital einspielen können. Das Unternehmen bietet eine Entwicklungsplattform an, mit der Kunden Android-Geräte konfigurieren und steuern können.

Neben Konfigurationsaufgaben kann Esper auch automatische Updates und App-Deployments veranlassen sowie Analysefunktionen bereitstellen. Gegründet haben das Unternehmen zwei Ex-Microsoft-Mitarbeiter, die während ihrer Zeit bei den Redmondern hauptsächlich an Windows Phone gearbeitet haben.

Ein kurzer Überblick zu Esper

Das Unternehmen bezeichnet sein Angebot als DevOps-Plattform, mit der Nutzer Gruppen von Android-Geräten einer Firma verwalten können. Zu den Kunden zählen wohl 25 Unternehmen, darunter die Hotelgruppe Hyatt, die die Software zur Gerätesteuerung in ihren Hotels einsetzt. Die nun abgeschlossene Finanzierungsrunde erfolgte unter Leitung der Madrona Venture Group.

Dank Echtzeit-Monitoring und automatisierten Deployments will Esper eine bessere Skalierung für eine größere Gruppe an Android-Geräten in IoT-Szenarien (Internet of Things) ermöglichen. Entwickler sollen auf die verschiedenen Funktionen via Kommandozeile oder APIs in einem Cloud-basierten Dashboard zugreifen können.

Weitere Informationen zu Esper finden sich auf der Website des Unternehmens. Dort haben Interessierte auch die Möglichkeit, sich für eine kostenlose Testversion der Plattform zu registrieren. (bbo)