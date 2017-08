Das Beratungsunternehmen für außerbörsliche Unternehmensbeteiligungen rechnet damit, das Geschäft im vierten Quartal 2017 abschließen zu können. Finanzielle Details zur Übernahme des Softwareentwicklungs- und Beratungshauses gibt es derweil nicht.

ThoughtWorks hat seine Übernahme durch das global agierende Beratungsunternehmen für Unternehmensbeteiligungen Apax Partners bekanntgegeben. Details zum Kauf wurden nicht veröffentlicht, allerdings rechnet man damit, die Akquise noch 2017 abzuschließen. ThoughtWorks hat sich als Unternehmen das Softwareentwicklungsdienste und Beratung zur digitalen Transformation anbietet etabliert, und kann unter anderem den durch sein Buch "Refactoring" bekannten Martin Fowler zu seinen Angestellten zählen. Außerdem veröffentlicht es regelmäßig mit dem hauseigenen Technology Radar einen Bericht zu aktuellen IT-Trends aus den Gebieten Technik, Tools, Plattformen, Programmiersprachen und Frameworks.

ThoughtWorks wurde offiziell 1993 in Chicago gegründet und ist mittlerweile in 15 Ländern mit 42 Büros vertreten, unter anderem auch in München, Hamburg, Köln und Berlin. In der Bekanntmachung gibt Apax Partners an, sich der Wichtigkeit von ThoughtWorks Mitarbeitern und der Vielfalt und Inklusion fördernden Unternehmenskultur für den Erfolg des Unternehmens bewusst zu sein, weshalb nicht geplant sei, diesen Unterbau zu ändern. Vielmehr solle die bisherige Struktur als Grundlage für Neues dienen und dabei helfen, gemeinsam besonders komplexe Herausforderungen in Sachen digitale Transformation anzugehen. (jul)