Application Management in der Cloud: Apache Brooklyn erreicht Version 1.0

Die Apache Software Foundation (ASF) hat das Major-Release Apache Brooklyn 1.0 vorgelegt. Mit Erreichen dieses Meilensteins unterstreicht das Entwicklerteam offiziell, dass Brooklyn nun den notwendigen Reifegrad für den allgemeinen Einsatz in Produktivsystemen vorweist. Das Open-Source-Framework zur Modellierung, Bereitstellung, Verwaltung und Überwachung von Cloud-Applikationen war bisher vornehmlich bei vereinzelten Großunternehmen mit Cloud-, On-Premises und Hybridumgebungen im Betrieb – darunter beispielsweise Fujitsu Digital Technology Services und Cloudsoft.

Modellieren, deployen und verwalten

Über eine REST API und GUI lässt sich Brooklyn als zentrales Werkzeug nutzen, um das Provisionieren und Deployen von Applikationen zu steuern, den Zustand der Anwendungen sowie die Abhängigkeiten der Komponenten untereinander zu überwachen und gegebenenfalls auch komplexe Richtlinien zur Applikationsverwaltung durchzusetzen. Dabei greift Brooklyn auf sogenannte Blaupausen (Blueprints) zurück, deklarative Beschreibungen der Anwendung und ihrer Komponenten in YAML. In Anlehnung an die Prinzipien des Autonomic Computing (einschließlich der Promise Theory) erlauben die Blaupausen ein aktives und weitgehend automatisiertes Management von Cloud-Applikationen.

Apache Brooklyn hält eine Reihe von Blaupausen für Anwendungen und Verwaltungsaufgaben parat – darunter nicht nur für DNS-Management, ElasticSearch und Cluster-Instanzen von MySQL, sondern auch für viele weitere Apache-Projekte wie Cassandra, CouchDB, Kafka, Solr, Storm oder ZooKeeper. In Brooklyn 1.0 liegt darüber hinaus eine nun stabile Version der Blueprint Language samt API vor und der Drag-and-drop-Blueprint-Composer ist in das überarbeitete Web-UI integriert. Dank Einbindung von Apache jclouds bietet Brooklyn zudem erweiterte Möglichkeiten für das Management und Deployment Cloud-übergreifender Java-Applikationen.

Weitergehende Informationen bieten sowohl der Blogbeitrag der ASF zur Freigabe von Brooklyn 1.0 als auch die Website des Projekts, das bereits seit rund fünf Jahren zu den Top-Level-Projekten der Apache Software Foundation zählt. (map)