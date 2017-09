Im Anschluss an die data2day 2018, die nächste Woche in Heidelberg stattfinden wird, gibt es noch die kostenlose Auftaktveranstaltung des neu gegründeten Karlsruher Big Data Meetup.

Das erste Treffen des neu gegründeten Karlsruher Big Data Meetup findet nicht in Karlsruhe, sondern in Heidelberg statt, und zwar am 28. September ab 19 Uhr in der Print Media Academy. Hier findet am selben Tag und den Tagen zuvor die data2day 2018 statt, die von heise Developer, iX und dpunkt.verlag ausgerichtete Konferenz zu Big Data, Machine Learning und Deep Learning, für die noch einige wenige Tickets zu erstehen sind, bis die Konferenz erneut ausverkauft ist.

Das Karlsruher Big Data Meetup geht aus der Karlsruher WebtechNight hervor, die nun keine Big-Data-Themen mehr präsentieren. Der Besuch des Meetups in Heidelberg ist auch ohne den Erwerb eines Tickets der data2day möglich. Es wird am Abend zwei Vorträge geben: Der eine beleuchtet die Neuerungen der Version 3.0 des Big-Data-Frameworks Hadoop, im zweiten wird der SAP Data Hub vorgestellt. Für die Verpflegung ist gesorgt. (ane)