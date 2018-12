BlackBerry Dynamics SDK 5.0 unterstützt Android SafetyNet

Die BlackBerry-Entwicklungsumgebung Dynamics für Android und iOS liegt ab sofort in Version 5.0 vor. In das neue Release haben die Macher vor allem erweiterten Support für PKI sowie neue Sicherheitsfunktionen einfließen lassen. Version 12.10 des BlackBerry Unified Endpoint Manager (UEM) erlaubt es nun, das Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) für die Zertifikatregistrierung von BlackBerry-Dynamics-Apps mit Entrust oder Microsoft NDES zu verwenden. SCEP-Profile lassen sich dazu in der UEM-Managementkonsole konfigurieren und zuweisen. Ein von einer BlackBerry-Dynamics-App registriertes Zertifikat steht anschließend auch anderen zugelassenen Apps zur Verfügung.

Anti-Debugging Protection

Zum Schutz vor unerwünschten Zugriffen eines Debuggers lässt sich ab sofort eine Anti-Debugging-Protection-Funktion zuschalten, sofern in UEM oder der Good Control-Konsole eine Policy zur Root- und Jailbreak-Erkennung aktiv ist. Greift dann ein Debugging Tool wie adb oder der Xcode Debugger auf eine App zu, unterbricht die BlackBerry Dynamics Runtime die weitere Ausführung dieser Anwendung. App-Entwickler müssen dann bei Bedarf die Policy deaktivieren, um vollen Zugriff auf die Anwendung zu erhalten.

Android SafetyNet

Um die Sicherheit beim Deployment von Dynamcis-Apps unter Android zu verbessern, unterstützt Version 5.0 des SDK nun auch Google SafetyNet. Damit steht Entwicklern nun SafetyNet Attestation zur Verfügung, um die Integrität und Echtheit von BlackBerry Dynamics Apps für Android zu prüfen. Eine Anleitung zur Integration von Android SafetyNet findet sich im Android Development Guide zum SDK.

Unter den Softwarevoraussetzungen ist zu betonen, dass das SDK nun Android 6 oder später erwartet und die Mindestanforderung der APIs für Handheld und Wearable Library sowie den Android Wear Emulator auf Level 23 angehoben wurde. Unter iOS erstreckt sich die aktualisierte Unterstützung auf Xcode 10 und Swift 4.2. Alle weiteren wichtigen Neuerungen fasst der Blog-Beitrag zum Erscheinen von BlackBerry Dynamics SDK for Android and iOS v.5.0 zusammen. Das SDK steht ab sofort zum Download bereit. (map)