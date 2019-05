Build 2019: Windows bekommt ein zeitgemäßes Terminalfenster

Windows 10 und der Windows Server sollen ein neues, als Open Source entwickeltes Kommandozeileneingabefenster mit Namen "Windows Terminal" erhalten. Die neue Konsole soll nicht nur alle Unicode-Zeichen mithilfe der Grafikkarte gut lesbar ausgeben können, sondern auch Emoticons beziehungsweise Emojis darstellen. Wenn Konsolennutzer mehrere Eingabeaufforderungen brauchen, sollen sie nicht mehr mehrere Fenster öffnen müssen, sondern dies über Registerkarten in einem Fenster erledigen können, wie man es von Webbrowsern kennt. Der Nutzer soll über Layoutthemen die Gestaltung individualisieren können. Entwickler sollen Erweiterungen für das neue Terminal schreiben können. Microsoft will diese Erweiterungen über einen Marktplatz anbieten.

Eine Shell für alle



Das Windows Terminal soll sowohl für die klassische CMD, die PowerShell und das Shell für Windows for Linux (WSL) nutzbar sein. Die erste Version gibt es aber noch nicht zum Download; sie soll es im Juni 2019 geben. Das bisherige Windows-Terminalfenster, das von conhost.exe bereitgestellt wird, ist die Basis sowohl für die klassische Eingabeaufforderung (cmd.exe) als auch für die 2006 eingeführte Windows PowerShell (powershell.exe) und die PowerShell Core (pwsh.exe). Es gehört zu den ältesten Teilen des Windows-Betriebssystems, das viele Jahre von Microsoft unangetastet blieb.

Kleine Verbesserungen in der Vergangenheit



Erst mit Windows 10 und Windows Server 2016 gab es kleine Neuerung: Kopieren und Einfügen mit den Tastenkombinationen Strg + C und Strg + V. Auf älteren Betriebssystemen ist dies nur mit der Eingabe-Taste (Kopieren) beziehungsweise rechtem Mausklick (Einfügen) möglich.

In den Versionen Anniversary Update (Version 1609), Creators Update (Version 1703) und Fall Creators Update (1708) wurde der Farbraum von 16 Farben auf 16 Millionen Farben erweitert und die Darstellung auf hochauflösenden Displays verbessert. Zudem unterstützt die Konsole seitdem die in der Unix-Welt üblichen ANSI-Escape-Codes und VT-Befehlssequenzen. Im Dezember 2018 hatte Microsoft neue Einstellungen bezüglich Farben, Scrolling und Cursor-Aussehen für die bestehende Konsole in den Windows 10 Build18298 eingebaut.

Das neue "Windows Terminal" verwaltet Microsoft zusammen mit dem Quellcode der klassischen conhost.exe in einem Github-Projekt. Eine Release des neuen Eingabefensters gibt es noch nicht. Laut einem Blogeintrag soll es am Sommer 2019 über den Microsoft Store für Windows 10 als Vorschauversion verbreitet werden. Im Winter 2019 soll die erste stabile Version 1.0 verfügbar werden. Über eine Unterstützung auf älteren Windows-Versionen schweigt Microsoft.

[Update, 7. Mai, 08:05 Uhr]: Der letzte Absatz bezüglich der Verfügbarkeit des neuen Windows Terminal ist hinzugekommen. (Holger Schwichtenberg) / (bbo)