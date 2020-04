Canonical bringt Managed Apps mit Lifecycle-Management heraus

Die hinter dem Linux-Betriebssystem Ubuntu stehende Firma Canonical bietet ab April verwaltete Dienste über die Cloud an. Plattformen wie Kafka (zum Event-Streaming) und weitere Open-Source-Verwaltungs- und Orchestrierungsanwendungen wie NFV sind im Paket enthalten.

Canonical verwaltet Datenbanken wie MySQL, MongoDB, PostgreSQL, ElasticSearch und InfluxDB. Die neuen Managed Apps umfassen zum Auftakt zehn Cloud-native Open-Source-Anwendungen und sollen laufend erweitert werden. Derzeit decken sie Workloads ab, die über Kubernetes, OpenStack, VMWare und die gängigsten Public Clouds auf Ubuntu laufen.

Cloud-nativer Ansatz für DevOps-Teams

Das Angebot richtet sich laut Anbieter besonders an DevOps-Teams, die den Aufwand für die Wartung ihrer Infrastruktur auslagern oder verringern möchten. Ein Dashboard und ein integrierter Logging-, Monitoring- und Alerting-Stack (LMA) werden zur Steuerung der Dienste bereitgestellt. Enthalten seien die Anwendung Prometheus zur Echtzeitüberwachung von Ereignissen, die Open-Source-Visualisierungssoftware Grafana und die Protokollverwaltungsanwendung Graylog.

Laut Ankündigung bieten die Managed Apps ein vollständiges Lifecycle-Management, das Volumen verwendeter Ressourcen sei nach Bedarf skalierbar und Canonical verspricht eine hohe Verfügbarkeit. Anwendungen lassen sich sowohl in Kubernetes-Clustern als auch in virtuellen Maschinen sowohl auf eigenen Servern als auch in der Public und Private Cloud abbilden. Für den Sicherheitsaspekt verweist das Unternehmen auf die Zertifizierung seiner Managed Services, die konform mit der DSGVO und gängigen ISO-Normen sei.

Canonical wurde 2004 gegründet und befindet sich in Privatbesitz. Neben Enterprise Security bietet die Firma unter anderem Support und Services für Unternehmensanwender des Betriebssystems Ubuntu. Die Details zu den Managed Apps lassen sich im Supportbereich im Blog von Canonical nachlesen. (sih)