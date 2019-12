Chrome 79 stolpert auf Android über eine Umzugspanne

Beim Update auf Chrome 79 kommt es zu einem Bug, der vor allem Android betrifft. Durch den Fehler können Apps, die auf WebView setzen, nicht mehr auf zuvor lokal gespeicherte Daten zugreifen. Als direkte Folge hagelt es teilweise negative Bewertungen auf Google Play. App-Entwickler haben heise entsprechende Zusammenhänge gemeldet, und auch auf Reddit existieren entsprechende Threads. Unter anderem sind wohl alle Cordova-Apps betroffen, da Cordova unter der Haube auf WebView setzt.

Konkret ändert Chrome beim Update auf Version 79 sein Verzeichnis, vergisst dabei jedoch, die Inhalte von localdStorage und Web SQL in das neue Directory mitzunehmen. Beide erlauben Webanwendungen das Speichern von Nutzerdaten, und durch die Vergesslichkeit beim Umzug sind die Daten nicht mehr erreichbar.

Betroffen sind viele Android-Anwendungen, die auf die WebView -Komponente setzen, einer reduzierten Variante von Chrome. Sie erlaubt die Anzeige von Webinhalten direkt in einer Anwendung, ohne einen externen Browser starten zu müssen. Viele Entwickler, die WebView verwenden, nutzen die Standardspeichermethoden über localdStorage und Web SQL, sodass ihre Apps durch den Umzugsfehler die gespeicherten Daten verloren haben.

Folgen noch nicht absehbar

Das Rollout von Chrome 79 hat am 10. Dezember begonnen und wohl inzwischen etwa bereits die Hälfte aller Android-Nutzer erreicht. Der erste Bug-Report im offiziellen Chromium-Bugtracker traf am 12. Dezember ein. Am heutigen Montag hat Google einen offiziellen Bugreport angelegt. Eine gepatchte Version soll das Problem beheben.