CircleCI wird für ein automatisiertes Deployment Partner mit 20 Firmen

Das Unternehmen CircleCI hat eine Kooperation mit rund 20 Unternehmen angekündigt, die ein automatisiertes Deployment von Applikationen auf die jeweiligen Plattformen ermöglichen soll. Dazu nutzt die gleichnamige Plattform das Konzept sogenannter Deployment-Orbs. Diese sollen den Konfigurationsaufwand für ein automatisiertes Deployment deutlich reduzieren. Entwickler sollen sie direkt aus ihren CI/CD-Pipelines (Continuous Integration/Delivery) binnen Minuten aufsetzen können. Integrationen existieren für Amazon Web Services, Google Cloud, OpenShift, Cloud Foundry, Azure und zahlreiche Tools aus dem Cloud-native-Bereich wie Pulumi oder Helm.

Orbs für Tests und Deployment

In einem Blogbeitrag geht CircleCI auf die Hintergründe der neuen Funktion ein. Demnach stehen Teams vor zwei Herausforderungen, bevor sie mit einem automatisierten Deployment starten können: Code Coverage und komplizierte Setup-Prozesse. Ersteres will CircleCI mit speziellen Orbs für Tests in den Griff bekommen. Sie sollen Teams helfen, ihren Status bei der Code Coverage festzustellen und zeigen, wo ihre Tests noch Lücken aufweisen.

Sind die Sicherheitsanforderungen erst mal erfüllt, sollen die Deployment-Orbs den Rest erledigen. Im Kern fügen sie einige Zeilen gepackten Code in die Config-Dateien der Applikation hinzu. Die Orbs sollen dabei auf die Anforderungen zeitgemäßer Teams zugeschnitten sein und dabei helfen, DevOps-Praktiken umzusetzen.

Wer einen Überblick über die verfügbaren Orbs möchte, kann auf der CircleCI-Website fündig werden. Neben zertifizierten Partnern finden sich dort auch Orbs, die die Community bereitstellt. (bbo)