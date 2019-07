Cloudera räumt auf: Neues Geschäfts- und Lizenzmodell angekündigt

Cloudera ist nach dem Merger mit dem Konkurrenten Hortonworks der einzig verbliebene Anbieter mit einer kommerziellen Hadoop-Distribution. In einem Blog-Post hat das Unternehmen nun weitreichende Änderungen an dem Geschäftsmodell angekündigt, die insbesondere die Lizenzierung des Quellcodes sämtlicher angebotenen Produkte betreffen.

Unter dem Titel "Our Commitment to Open Source Software" kündigt Cloudera an, den Sourcecode aller Produkte unter Open-Source-Lizenzen stellen zu wollen – und zwar Apache sowie AGPL. Darüber hinaus wird die bisher frei verfügbare und bei vielen Anwendern beliebte "Express"-Version von Clouderas Hadoop-Distribution eingestellt. Kunden, die diese Version nutzen, müssen sich daher nach Alternativen umschauen oder eine Subscription abschließen.

Die Formulierung im Originalwortlaut lässt allerdings Fragen offen: "Subscription agreements will be required to access the binaries and access Cloudera-hosted, release-specific source repositories. All software will be licensed under either ASL or AGPL, per our policy stated above." Unklar bleibt, ob nur zahlende Kunden Zugriff auf den Quellcode bekommen können oder nicht. Denn die Verlautbarung lässt Spielraum für Interpretationen: Beispielsweise, dass Cloudera sämtlichen Quellcode veröffentlicht, aber keine Binaries mehr kostenlos zur Verfügung stellen wird. Zuverlässige Klarheit in diesem Punkt verschafft auch die zugehörige FAQ nicht.

Subscription wird verbindlich

Fest steht unterdessen, dass ab September 2019 eine Subscription nötig wird, um Cloudera-Produkte einschließlich der Maintenance-Releases nutzen zu dürfen. Inwieweit sich die Konditionen für die aktuell bestehenden Produkte ändern, bleibt hingegen offen.

Der Ankündigung zufolge soll die Veröffentlichung der Quellen voraussichtlich bis Februar 2020 abgeschlossen sein. Cloudera würde damit ein Modell ermöglichen, das dem von CentOS und Red Hat (RHEL) praktizierten ähnlich ist: Die von CentOS angebotene kostenlose Linux-Distribution baut auf den veröffentlichten Quellen von RHEL auf.

Cloudera reiht sich demnach in eine Liste weiterer Open-Source-Anbieter ein, die ebenfalls erst kürzlich Änderungen an Ihrem Geschäfts- beziehungsweise Lizenzmodell vorgenommen haben: Redis Labs, Confluent, Elastic, MongoDB, CockraochDB und MariaDB.

Bis zur Veröffentlichung dieses Beitrages hat Cloudera nicht auf Anfragen zur Klarstellung der offenen Fragen reagiert. (Lars Francke) / (map)