Bei der diesjährigen Computer Science Education Week in Berlin sollen Jugendliche nachhaltig für das Coden begeistert werden. Microsofts Code-your-life-Initiative bietet dazu ein umfassendes Rahmenprogramm an.

Vom 3. bis 8. Dezember findet in Berlin die diesjährige Computer Science Education Week (CSEdWeek) statt. Programmieren gilt mittlerweile als Voraussetzung für die Mitgestaltung der digitalen Zukunft, so können Kinder, Jugendliche und Familien während dieser Zeit an bundesweiten Workshops und Events teilnehmen, Apps und Tools ausprobieren und erste Programmiererfahrungen sammeln oder neue Tricks und Kniffe lernen.

An der Aktionswoche nimmt auch Microsoft mit seiner Code-your-life-Initiative teil und bietet in zahlreichen Workshops und Aktionen erste Möglichkeiten zum Coden an. Das Ziel der Initiative ist, für Jungen und Mädchen im Alter von 10 bis 14 Jahren Programmieren und Informatik nachhaltig als spannend und aufregend erfahrbar zu machen. Neben den Kindern sind aber auch Eltern, Lehrkräfte und Bildungsexperten angesprochen ebenfalls teilzunehmen, sich fort- und weiterzubilden sowie sich zu vernetzen.

Code{affair}2017

(Bild: Microsoft, Code your life Initiative )

Höhepunkt der CSeD-Woche ist die Konferenz zum Thema Coding und Bildung in Deutschland. Dabei wird mit der Code{affair} 2017 erstmalig eine verbindene Konferenz zum Thema Bildung und Coding ins Leben gerufen. Sie soll als Vernetzungs- und Diskussionsplattform für alle wichtigen Akteure, Lehrkräfte und Bildungsexperten, sowie Coding-Initiativen und Lernorte dienen. Im Mittelpunkt der Diskussionsrunde steht die Frage, wie Coding die digitale Bildung in Deutschlands Schulen bereichern kann. Auch aus der Politik gibt es hierzu Denkanstöße und Forderungen an die Schulen Bildungspläne zu erstellen, die die digitalen Medienkompetenzen der Schülerinnen und Schüler als Bildungsziele verankern.

Die Code-your-life-Initiative ist Teil der weltweiten Bildungsinitiative von Microsoft YouthSpark. Partner der Initiative sind der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft (BVMW), die Gesellschaft für Informatik (GI), Deutschland sicher im Netz und die Initiative n-21: Schulen in Niedersachsen online e.V..

Alle Veranstaltungen finden sich auf der Webseite. (kkr)