ContainerConf Online 2020: Die Kubernetes-Edition am 21. Juli

Am 21. Juli findet mit der ContainerConf Online 2020 eine Konferenz rund um die Container-Orchestrieung Kubernetes statt. Den sieben Vorträgen von renommierten Experten können Teilnehmer ganz gemütlich vom eigenen Schreibtisch aus lauschen – denn die Veranstaltung ist eine Online-Konferenz, die per Livestream übertragen wird. Auf Interaktionsmöglichkeiten müssen sie trotzdem nicht verzichten: Fragen können sie während den Vorträgen per Chat stellen, die Referenten stehen auch nach dem Vortrag für Fragen zur Verfügung.

Alles rund um Kubernetes

Obwohl Kubernetes (K8s) als Projekt noch recht jung ist, hat die Container-Orchestrierung bereits gewaltige Kreise im Bereich der Softwareentwicklung gezogen. Dennoch ist der Einsatz von Kubernetes für viele Unternehmen eine Herausforderung. Deshalb geht die ContainerConf Online 2020 auf die vielfältigen Aspekte von K8s ein und gibt Teilnehmern praktische Tipps für den Einsatz mit.

Die Referenten sind allesamt in der Szene bekannt und beschäftigen sich bereits seit Jahren mit dem Thema – seien es bekannte Autoren wie Eberhard Wolff, die Service-Mesh-Experten Hanna Prinz und Jörg Müller, Kubernetes-Plattformbetreiber Timo Derstappen und Marcel Müller, Monitoring-Experte Bastian Hoffmann oder der freiberufliche Consultant Erkan Yanar.

In den unterschiedlichen Gebieten der Speaker spiegeln sich auch die vielfältigen Themen der Konferenz wider. Angefangen bei einem Überblick der Tools und Techniken im Container-Umfeld über eine Analyse in welchen Fällen Kubernetes eine sinnvolle Alternative sein kann, beleuchtet die Konferenz weiterhin Sicherheitsaspekte, Monitoring, Kubernetes-Operator und Service-Meshes. Damit gibt sie Teilnehmern wertvolles Wissen an die Hand, um die Container-Orchestrierung effektiv und nutzbringend einzusetzen.

Bis zum 21. Juni können sich Interessierte zum Frühbucherpreis von 149 Euro für die Konferenz anmelden. Danach kostet die Veranstaltung 199 Euro. Neben dem Livestream können Teilnehmer die Konferenz auch im Nachgang anschauen, inklusive Zugang zu den Konferenzmaterialien. (bbo)