Continuous Lifecycle & ContainerConf 2019: Bis 17. Mai Vorträge einreichen!

Die Deadline naht: Noch bis zum 17. Mai können Interessierte ihre Vorschläge für Vorträge und Workshops für die Partnerkonferenzen Continuous Lifecycle und ContainerConf einreichen. Die Konferenzen zu den Themen Continuous Delivery, DevOps und Containerisierung richten sich vor allem an Softwareentwickler und -architekten, aber auch Administratoren – also alle IT-Profis aus den Bereichen Dev und Ops. Sie finden vom 12. bis 15. November 2019 in Mannheim statt.

Continuous Delivery, DevOps und Containerisierung

Nach dem sich die Veranstalter heise Developer, iX und dpunkt.verlag im vergangenen Jahr über einen erneuten Besucherrekord mit rund 700 Teilnehmern freuen können, knüpfen Continuous Lifecycle und ContainerConf auch 2019 am bewährten, konsequent technisch ausgerichteten Konzept an. Die Veranstalter wünschen sich daher in erster Linie Einreichungen, die sich mit den Prozessen, Tools, Best Practices und Erfahrungen rund um Continuous Delivery, Continuous Integration, DevOps und Containerisierung auseinandersetzen.

Vorträge und Workshops gesucht

Gesucht sind Vorträge von 45 oder 70 Minuten für Einsteiger und Fortgeschrittene sowie ganztägige Workshops (6 bis 7 Stunden), die vertiefende Einblicke in Fachthemen bieten. Das Themenspektrum sollte von automatisierten Entwicklungsprozessen mit Continuous Deployment über die Integration von Docker, Kubernetes und anderen Werkzeugen des Container-Ökosystems bis zu Continuous Delivery und Container-Orchestrierung in Zeiten von Serverless Computing und Microservices reichen. Weitere thematische Anregungen finden sich auf den CfP-Einreichungsseiten von Continuous Lifecycle und ContainerConf.

Das vollständige Programm für Continuous Lifecycle und ContainerConf soll voraussichtlich Ende Juni veröffentlicht werden. Wer über den Fortgang der Konferenzen auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich auf den jeweiligen Websites – Continuous Lifecycle und ContainerConf – für den Newsletter registrieren, oder auch den Veranstaltern auf Twitter folgen. (bbo)