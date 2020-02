Continuous Lifecycle & ContainerConf 2020: Call for Proposals gestartet

Vom 3. bis 6. November 2020 finden die parallel veranstalteten Konferenzen Continuous Lifecycle und ContainerConf gemeinsam im Congress Center Rosengarten in Mannheim statt. Über den jetzt gestarteten Call for Proposals (CfP) haben interessierte Expertinnen und Experten ab sofort die Möglichkeit, sich bis zum 4. Mai mit Vorschlägen für Vorträge und Tutorials zu bewerben.

Die beiden Konferenzen sprechen alle IT-Profis aus den Bereichen Dev und Ops an – also gleichermaßen Softwareentwickler und -architekten wie auch Administratoren, die sich zu den Themen Continuous Delivery, DevOps und Containerisierung informieren möchten. Mit der neuen Auflage der Continuous Lifecycle und ContainerConf knüpfen die Veranstalter heise Developer, iX und dpunkt.verlag an den bewährten Themenmix der vergangenen Jahre an, berücksichtigen aber auch aktuelle Trends und neue Herausforderungen wie den rasanten Wandel beim Tooling rund um Container und Kubernetes, sowie die damit verbundenen Standardisierungsbemühungen.

Vorträge und interaktive Workshops

Die Veranstalter wünschen sich daher in erster Linie Einreichungen, die sich mit den Prozessen, Tools, Best Practices und Erfahrungen rund um Continuous Delivery, Continuous Integration, DevOps und Containerisierung auseinandersetzen. Gesucht sind 45- oder 70-minütige Vorträge für Einsteiger und Fortgeschrittene sowie ganztägige Tutorien (6 bis 7 Stunden), die vertiefende Einblicke in Fachthemen bieten und Teilnehmerinnen und Teilnehmer idealerweise aktiv einbinden. Mit Blick auf Microservices und Cloud-natives Computing sollten die Vorschläge alle Aspekte agiler, sicherer Softwareentwicklung an den Schnittstellen von DevOps, DevSec und BizDevOps abdecken. Weitere thematische Anregungen finden sich auf den CfP-Einreichungsseiten von Continuous Lifecycle und ContainerConf.

Das vollständige Programm für Continuous Lifecycle und ContainerConf wird voraussichtlich Ende Mai veröffentlicht. Wer über den Fortgang der Konferenzen auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich auf den jeweiligen Websites – Continuous Lifecycle und ContainerConf – für den Newsletter registrieren, oder auch den Veranstaltern auf Twitter folgen. (map)