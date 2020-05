Continuous Lifecycle & ContainerConf 2020: CfP bis 13. Mai verlängert

Praxisnahe Vorträge und Workshops zu Prozessen, Tools, Best Practices und Erfahrungen rund um Continuous Delivery, Continuous Integration, DevOps und Containerisierung stehen erneut im Fokus der Konferenzen Continuous Lifecycle und ContainerConf, die vom 3. bis 6. November 2020 im Congress Center Rosengarten in Mannheim stattfinden. Um interessierten Expertinnen und Experten auch in der aktuell von Ungewissheit geprägten Situation ausreichend Zeit für die Teilnahme am Call for Proposals (CfP) zu geben, haben die Veranstalter heise Developer, iX und dpunkt.verlag die Frist zur Einreichung von Vorschlägen für Vorträge und ganztägige Tutorials bis zum 13. Mai verlängert.

Vor Ort oder online

Für die mittlerweile zum fünften Mal zeitgleich stattfindenden Konferenzen hoffen die Organisatoren trotz der COVID-19-Pandemie auf eine für alle Beteiligten gleichermaßen wertvolle Präsenzveranstaltung – die Vorbereitungen für eine alternative Online-Konferenz laufen aber ebenso. An der gewohnten Ausrichtung auf die Bereiche Dev und Ops für IT-Profis, Softwareentwickler und -architekten wie auch Administratoren ändert sich nichts.

Eindrücke von den CL&CC-Konferenzen Bilder sowie Videos zu Vorträgen und Keynotes aus den vergangenen Jahren vermitteln Einblicke in die Themen und die Atmosphäre der beiden Konferenzen.

Speaker auf der CL & CC 2019

Vorträge und interaktive Workshops

Gesucht sind 45- oder 70-minütige Vorträge für Einsteiger und Fortgeschrittene sowie ganztägige Tutorien (6 bis 7 Stunden). Die Veranstalter wünschen sich dafür Einreichungen, die den gesamten Softwareanwendungslebenszyklus abdecken. Dem rasanten Wandel beim Tooling rund um Container und Kubernetes, den daraus resultierenden neuen Herausforderungen sowie den damit verbundenen Standardisierungsbemühungen gilt in diesem Jahr ein besonderes Augenmerk. Weitere thematische Anregungen finden sich auf den CfP-Einreichungsseiten von Continuous Lifecycle und ContainerConf.

Das vollständige Programm für Continuous Lifecycle und ContainerConf wird voraussichtlich Mitte Juni veröffentlicht. Wer über den Fortgang der Konferenzen auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich auf den jeweiligen Websites – Continuous Lifecycle und ContainerConf – für den Newsletter registrieren oder auch den Veranstaltern auf Twitter folgen. (map)