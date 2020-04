Continuous Lifecycle & ContainerConf 2020: Jetzt noch Vorschläge einreichen

Zum mittlerweile fünften Mal finden vom 3. bis 6. November 2020 die Konferenzen Continuous Lifecycle und ContainerConf zeitgleich im Congress Center Rosengarten in Mannheim statt. Im Glauben an den allgemeinen Mehrwert von Präsenzveranstaltungen hoffen die Veranstalter heise Developer, iX und dpunkt.verlag darauf, die Konferenzen trotz der Corona-Pandemie wie gewohnt durchführen zu können – eine Online-Ausgabe ist für den Fall der Fälle jedoch ebenfalls als Alternative in Vorbereitung.

Bis 4. Mai noch bewerben

Im Rahmen des Call for Proposals (CfP) haben interessierte Expertinnen und Experten noch bis einschließlich 4. Mai die Gelegenheit, sich mit Vorschlägen für Vorträge und ganztägige Tutorials zu bewerben. Continuous Lifecycle und ContainerConf richten sich primär an IT-Profis aus den Bereichen Dev und Ops an – also gleichermaßen Softwareentwickler und -architekten wie auch Administratoren, die sich zu den Themen Continuous Delivery, DevOps und Containerisierung informieren möchten. Die Veranstalter wünschen sich daher Einreichungen, die sich mit den Prozessen, Tools, Best Practices und Erfahrungen rund um Continuous Delivery, Continuous Integration, DevOps und Containerisierung auseinandersetzen. Ein Schwerpunkt in diesem Jahr sind darüber hinaus die neuen Herausforderungen durch den rasanten Wandel beim Tooling rund um Container und Kubernetes, sowie die damit verbundenen Standardisierungsbemühungen.

Eindrücke von den CL&CC-Konferenzen Bilder sowie Videos zu Vorträgen und Keynotes aus den vergangenen Jahren vermitteln Einblicke in die Themen und die Atmosphäre der beiden Konferenzen.

Vorträge und interaktive Workshops

Gesucht sind 45- oder 70-minütige Vorträge für Einsteiger und Fortgeschrittene sowie ganztägige Tutorien (6 bis 7 Stunden). Weitere thematische Anregungen finden sich auf den CfP-Einreichungsseiten von Continuous Lifecycle und ContainerConf.

Das vollständige Programm für Continuous Lifecycle und ContainerConf wird voraussichtlich Mitte Juni veröffentlicht. Wer über den Fortgang der Konferenzen auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich auf den jeweiligen Websites – Continuous Lifecycle und ContainerConf – für den Newsletter registrieren, oder auch den Veranstaltern auf Twitter folgen. (map)