Continuous Lifecycle London 2020: Erster Programmauszug veröffentlicht

Die englischsprachige Continuous Lifecycle findet vom 13. bis 15. Mai 2020 zum fünften Mal in London statt. Nun hat das Team der von heise Developer und Situation Publishing veranstalteten Fachkonferenz zu Continuous Delivery, DevOps und Containerisierung den ersten Teil des Programms veröffentlicht. Damit startet auch der Frühbucherrabatt: Bis zum 16. März 2020 haben Interessierte also Gelegenheit, zu vergünstigten Konditionen an der Konferenz teilzunehmen.

Erfahrungsberichte, Tools und Techniken

Die veröffentlichten Vorträge geben einen Vorgeschmack auf den Fokus der Konferenz. Im Zentrum stehen Erfahrungsberichte, Tools und Techniken rund um das Arbeitsfeld zeitgemäßer Softwareentwicklung. Beispielsweise gibt es einen Vortrag über das Umsetzen von DevOps-Praktiken in einem Telekommunikationsunternehmen, den Umzug von Société Générale in die Cloud und über die Einführung von GitOps bei Fiducia GAD.

Wer sich lieber mit konkreten Tools auseinandersetzen möchte, wird ebenfalls fündig: Ein Rundumschlag zum Kubernetes-Ökoystem und dessen Tools ist ebenso Teil des Programms wie die Service-Mesh Istio und Linkerd und viele weitere Werkzeuge. Weitere Themen sind unter anderem DevOps für Machine Learning, WebAssembly als Konkurrent zu Docker und Serverless Computing.

Praxisnahe Workshops

Neben einem vielfältigen Vortragsprogamm bietet die Continuous Lifecycle London auch praxisnahe Workshops zu den wichtigsten Themen der Konferenz. Beispielsweise erklärt Dave Farley, wie man Continuous Delivery in großen Unternehmen umsetzt. Ebenfalls mit von der Partie sind Trainings zu den Themen Serverless Computing und einer Einführung in Kubernetes.

Wer über die Veranstaltung auf dem Laufenden gehalten werden möchte, kann den Veranstaltern auf Twitter folgen (bbo)