Das erste Minor Release in der 2.x-Serie stattet das Datenbankmanagementsystem unter anderem mit einem neuen Scheduler für Replikationsjobs aus, der vor allem mit größeren Mengen an Jobs fertig werden soll.

CouchDBs erstes größeres Release seit der Veröffentlichung von Version 2.0 im September 2016 steht ab sofort zum Download zur Verfügung. Seine Entwickler haben in CouchDB 2.1 eine Reihe von Fehlfunktionen behoben und das Datenbankmanagementsystem vor allem mit einem neuen Scheduling Replicator ausgestattet, der zudem über verbesserte Inspection- und Abfrage-APIs verfügt. Der dem Replicator zugrundeliegende Scheduler ermöglicht es, besonders viele Replication Jobs laufen zu lassen, da er wohl zwischen ihnen umschalten und in festgelegten Abständen einzelne starten und abbrechen kann.

Der zugehörige _scheduler/jobs-Endpunkt gibt Aufschluss über alle laufenden Replikationen, die der Scheduler verwaltet. _scheduler/docs informiert derweil über den Status aller Replikationen, die von in der _replicator-Datenbank liegenden Dokumenten ausgehen. Um die Leistungsfähigkeit und den Einsatz der Netzwerkressourcen zu verbessern, verfügt das System über einen Pool für gemeinsame Verbindungen. Darüber hinaus soll es sich nun nach Netzwerkproblemen schneller erholen und besser mit gefilterten Replikationen umgehen können.

Eine weitere Neuerung stellt der Combination Operator $allMatch in der MongoDB-API-Schicht Mango dar. Er ist in der Lage, Dokumente zu liefern, die ein Array-Feld aufweisen, in dem alle Elemente allen angegebenen Abfragekriterien entsprechen. Für Hinweise zum Upgrade empfiehlt es sich, die Dokumentation zu lesen, die außerdem über die Ausmusterung von stale und _find zugunsten von stable und update informiert. (jul)