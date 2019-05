Cross-Plattform-Entwicklung: AppStudio 7.4 setzt auf Progressive Web Apps

Das kanadische Unternehmen NSB hat Version 7.4 der Cross-Plattform-Entwicklungsumgebung AppStudio veröffentlicht. Das Werkzeug zum Erstellen von Anwendungen für iOS, Android und den Desktop in JavaScript und Basic erstellt mit dem aktuellen Release auf Wunsch Progressive Web Apps (PWA). Darüber hinaus gibt es einige Bugfixes und kleinere Ergänzungen.

Entwickler müssen keine manuellen Anpassungen vornehmen, um ihre Apps als PWAs zu verteilen. AppStudio erstellt die passende Manifest-Datei und erzeugt die JavaScript-Datei "pwa.js", die den Code für den Service Worker enthält. Die beiden Komponenten stellen die zentralen Techniken für die Progessive Web Apps dar.

Cache und Icons

Der Service Worker verwaltet die Dateien und Daten. Er legt sie in einem Cache ab und teilt dem Browser mit, welche Anfragen an den Server gehen und welche lokal verarbeitet werden. Beim Start einer mit AppStudio 7.4 erstellten Anwendung überprüft das Endgerät, ob die "pwa.js"-Datei auf dem Server ein neueres Datum aufweist und lädt sie in dem Fall erneut herunter.

Blick auf die mit AppStudio erstellten App in den Chrome Dev Tools (Bild: NSB)

AppStudio legt in der Manifest-Datei Standard-Icons fest, die zum Tragen kommen, wenn Nutzer die App auf dem Homescreen speichern. Entwickler können die im Folgenden gezeigte Standardvorgaben für unterschiedliche Größen in der icons-Sektion durch Verweise auf eigene Dateien anpassen:

"icons": [

...

{{

"src": "nsb/images/512.png"

"sizes": "512x512"

}}

]

Das sind Progressive Web Apps

PWAs vollziehen den Spagat zwischen Webseiten und nativen Apps. Sie lassen sich mit typischen Webtechniken wie HTML und JavaScript erstellen. Die Steuerung übernimmt ein Service Worker, der zum einen sicherstellt, dass die Anwendung auch offline arbeitet und zum anderen das Caching verwaltet. PWAs sind geradezu prädestiniert für Cross-Plattform-Entwicklung, da jedes Mobilgerät einen Webbrowser besitzt, der für viele Anwendungsfälle ebenso gut geeignet ist wie native Apps. PWAs lassen sich auf dem Homescreen des Smartphones beziehungsweise auf dem Desktop ablegen, womit sie sich vom Nutzererlebnis kaum von nativen Anwendungen unterscheiden.

AppStudio 7.4 bietet außerdem ein paar Neuerungen, die vor allem die Integration von Bootstrap 4 betreffen. Weitere Details lassen sich dem AppStudio-Blog entnehmen.

