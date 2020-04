DevOps: GitLab strukturiert die Zusammenarbeit mit Partnern neu

Um für Anwender zum zentralen Ansprechpartner in Sachen DevOps zu werden, organisiert GitLab die Kooperation mit Technologie- und Dienstleistungspartnern in einem neuem Partnerprogramm. Die Verantwortung für die Umsetzung des Programms hat Michelle Hodges übernommen, die seit Januar als neue Vizepräsidentin Global Channels für GitLab tätig ist. Eine ihrer zentralen Aufgaben ist es, die Vertriebskanäle und Partnerschaften von GitLab weiter auszubauen, um den weltweit über 100.000 aktiv GitLab-nutzenden Unternehmen eine umfassendere Betreuung bei der Umsetzung von DevOps-Strategien bieten zu können.

Über die engere Zusammenarbeit mit Partnern will GitLab ein DevOps-Ökosystem schaffen, dass auch einer wachsenden Zahl von Anwenderunternehmen ein komplettes Portfolio an Techniken und Services für die Transformation von Geschäftsprozessen bereitstellen kann. Dabei vertrauen die Verantwortlichen nicht allein auf die weit verbreitete hierarchische Gliederung des Partnerprogramms in Zertifizierungs- und nach Umsatz gestaffelte Stufen, sondern streben laut Hodges eine auf strategischen Beziehungen aufgebaute Zusammenarbeit an, die den Kunden in den Fokus rückt.

Open-, Select- und Technology-Partner

Das Programm unterscheidet dennoch drei Varianten der Partnerschaft: Open, Select und Technology. Die Kategorie Open soll vor allem Vertriebspartner ansprechen, die sich in der Neukundenakquise engagieren und für GitLab neue Einsatzbereiche erschließen. Select-Partner sind hingegen primär im Dienstleistungsgeschäft aktiv – sowohl mit Services von GitLab als auch mit eigenen, gegebenenfalls ergänzenden Angeboten für die Kunden. Technologiepartner schließlich sind in der Regel selbst unabhängige Softwareanbieter, die eine Integration mit GitLab umsetzen oder anstreben. Zu den Partnern in der Kategorie Technology zählt beispielsweise HashiCorp, die aber auch in der Vergangenheit schon Produkte wie die Infrastructure-as-Code-Software Terraform oder die Credentials-Verwaltung Vault mit GitLab integriert haben.

Weitergehende Informationen zum Partnerprogramm finden sich auf der GitLab-Website, Details zu den Anforderungen der verschiedenen Partnerschaftsvarianten bietet das neu eingerichtete Partnerportal. Mit dem neuen Programm strebt GitLab sicherlich auch eine Stärkung der eigenen Marktposition gegenüber Wettbewerbern wie GitHub an, das spätestens seit der Übernahme durch Microsoft vor knapp zwei Jahren von der Unterstützung durch ein weltweites Partnernetzwerk profitieren kann. (map)