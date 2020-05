Digitale Build-Konferenz 2020: Microsoft präsentiert Programm für Entwickler

Vom 19. bis 21. Mai 2020 richtet Microsoft die Build-Konferenz aus, dieses Mal Corona-bedingt als rein digitales Event im Internet. Microsoft hat das Programm vorgestellt, für das Online-Format ist es im Verhältnis zu den vergangenen Events zeitlich um über die Hälfte reduziert auf 48 Stunden. In den Vorjahren bot die Veranstaltung vor Ort ein Programm, das sich über eine ganze Woche erstreckte.

Das Motto der diesjährigen Ausgabe heißt "Von Entwicklern für Entwickler" (For developers by developers), Untertitel "Learn, Connect, and Code": Inhalte für Endkunden entfallen dieses Mal offenbar, inhaltlich haben die Veranstalter sich wohl auf das Wesentliche konzentriert und das Programm auf Technologien für Entwickler zugeschnitten. In den Zeitzonen der USA erstreckt sich die Konferenz vom 19. bis 20. Mai, in Mitteleuropa wegen der Zeitverschiebung bis in die frühen Morgenstunden des 21. Mai 2020.

Diskussionsrunden und Programmierwettbewerb

Das Programm umfasst Kurzvorträge und knapp einstündige Gesprächsrunden, die nach dem ersten Durchgang zeitversetzt wiederholt werden. Es gibt einen Programmierwettbewerb für Nachwuchsentwickler (Imagine Cup) und "Breakout-Sessions" mit offener Fragerunde für registrierte Teilnehmer. Den Auftakt macht eine Keynote des CEO Satya Nadella, dann folgen unter anderem Scott Hanselman und Scott Guthrie als Moderatoren von Gastgesprächen zu Schwerpunkten wie Azure.

Auch ein lockeres digitales Beisammensein in Form einer "Social Hour" steht zweimal auf dem Plan. Der gesamte Inhalt soll Teilnehmern nachträglich als Mitschnitt zur Verfügung stehen, kündigte Microsoft an.

Programmablauf (Angaben in MEZ)

19. Mai 2020

17:00: Beginn des digitalen Events

Erster Durchlauf (Teil A)

17:20: Auftakt-Keynote: "Empowering every developer", Satya Nadella (CEO Microsoft)

17:40: Imagine Cup: Programmierwettbewerb für Nachwuchsentwickler

18:00: Every developer is welcome, mit Scott Hanselman und Gästen

19:15: Azure for every developer, mit Scott Guthrie und Gästen

20:00: Building the tools for modern work, mit Rajesh Jha und Gästen

21:30: Digitale Breakout-Session mit Live-Fragerunde

20. Mai 2020

01:45: Social Hour: Mix, Mingle, and Celebrate

Zweiter Durchlauf (Teil A)



2:20: Auftakt-Keynote: "Empowering every developer", Satya Nadella (CEO Microsoft)



2:40: Imagine Cup: Programmierwettbewerb für Nachwuchsentwickler



3:00: Every developer is welcome, mit Scott Hanselman und Gästen



4:30: Digitale Breakout-Session mit Live-Fragerunde

9:15: Azure for every developer, mit Scott Guthrie und Gäsen



10:00: New ways to work and learn, mit Rajesh Jha und Gästen



11:00: Digitale Breakout-Session mit Live-Fragerunde

18:45: The future of tech, mit Kevin Scott und Gästen



19:30: Ask Scott Guthrie, mit Scott Guthrie

20:30: Power Platform for developers, mit James Philips

21:30: Digitale Breakout-Session mit Live-Fragerunde

21. Mai 2020

3:30: Social Hour: Mix, Mingle, and Celebrate



Zweiter Durchlauf (Teil B)



4:30: The future of tech, mit Kevin Scott und Gästen

5:15: Power Platform for developers, mit James Philips

6:30: Digitale Breakout-Session mit Live-Fragerunde

Zu der Veranstaltung gibt es eine App, die "Breakout-Sessions" sollten in der Build-App gelistet sein. Eine Liste aller angemeldeten Sprecherinnen und Sprecher lässt sich auf der Konferenz-Website einsehen. Mehr Informationen zum Programm und zur Registrierung finden interessierte Entwickler auf der Website der Konferenz. (sih)