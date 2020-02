Enterprise Java: Die Wächter von Java EE sind nun die Jakarta-EE-Botschafter

Der monatliche Update der Jakarta EE Community für Februar bringt neben der Namensänderung der bisher als Java EE Guardians aufgestellten Gruppe zu den Jakarta EE Ambassadors zwei Ankündigungen, die der Community mehr Einfluss auf die Weiterentwicklung von Enterprise Java geben sollen.

Die Java EE Guardians haben sich bereits zum Jahreswechsel umbenannt und heißen nun Jakarta EE Ambassadors. Die Gruppe entstand vor vier Jahren und beschwerte sich deutlich über Oracles Umgang mit Java EE. 2016 hatten die Mitglieder, zu denen unter anderem der "Vater" von Java, James Gosling, gehört, eine Petition für mehr Offenheit bei der Weiterentwicklung von Enterprise-Java gestartet hat.

Wegbereiter für die Übergabe

Die Guardians nannten von Anfang an die Übergabe von Java EE an eine Open-Source-Organisation als gute Option. Obschon eine Umfrage auf Twitter seinerzeit eher die Übergabe an die Apache Software Foundation favorisierte, dürften die Bemühungen der Guardians und das öffentliche Interesse an der Organisation mit dazu beigetragen haben, dass Oracle Enterprise-Java letztlich der Eclipse Foundation übergeben hat.

Daher sehen sich die ehemaligen Wächter von Java EE nun als Botschafter von Jakarta EE und haben sich den neuen Namen gegeben, der auch mit der Umstellung der Website und dem neuen Twitter-Handle @jee_ambassadors verbunden ist.

Mehr Einfluss für die Community

Die Eclipse Foundation kündigt zudem mehr Offenheit gegenüber der Community bei der Gestaltung und Spezifikation von Jakarta EE an. So sollen nun individuelle Entwickler aus Firmen, die weder Mitglieder der Eclipse Foundation noch von Jakarta EE Working Groups sind, einfacher an Java-EE-Spezifikationsprojekten mitarbeiten können.

Außerdem sollen Java User Groups (JUGs) künftig Jakarta-EE-Spezifikationen übernehmen können. Damit dürfen und sollen sie sich nicht nur an der Entwicklung beteiligen, sondern offizielle Mitteilungen über die Spezifikation via Blog oder Twitter verbreiten, Ende-zu-Ende-Testanwendungen erstellen sowie den Review-Prozess für die Spezifikation übernehmen und unklare Inhalte kommentieren.

Weitere Details lassen sich dem Eclipse-Blog entnehmen, der einen Aufruf an die Community enthält, sich in die Arbeit an Jakarta EE 9 zu stürzen, das Mitte 2020 erscheinen soll. (rme)