Entwicklungsumgebung: Zen-Modus und LightEdit für AppCode 2020.1

AppCode, ein weiteres Tool der JetBrains-Familie hat Version 2020.1 erreicht. Die iOS-/macOS-IDE hält einige Neuerungen für die Arbeit mit Swift bereit. Neben einer neuen Typhierarchie finden Entwickler außerdem eine neue Strukturansicht.

Mit AppCode 2020.1 arbeitet JetBrains an der Performance in reinen Swift- und gemischten Projekten. Beispielsweise das Erstellen und Caching von Überbrückungssymbolen bei der ersten Projektöffnung soll die Leistung steigern. Außerdem hat JetBrains die Autovervollständigung für Parameter, lokale und globale Variablen überarbeitet, die in derselben Datei deklariert sind. Sie lässt sich nun verwenden, bevor die Indizierung und das Caching abgeschlossen sind.

Neuerungen für Swift

AppCode führt eine Typhierarchie ein, die für Swift ebenso funktioniert wie für Objective-C. Entwickler können mit der neuen Strukturansicht in Swift nach Alphabet, nach Typ oder nach Sichtbarkeit sortieren. Darüber hinaus lassen sich if und guard mit einer neuen Intention ersetzen. Das Suchen und Entfernen von unnötigen Klammern soll deutlich schneller gehen.

Arbeitserleichterung für Entwickler?

Wer die Definition von Variablen, Feldern, Methoden und anderen Symbolen während des Programmierens vergessen hat, kann Typdefinitionen in der IDE ohne das Verlassen des Codefensters nachschlagen. Dafür können Entwickler den Textcursor zum gewünschten Symbol bewegen und ⇧⌘A | Quick Type Definition auswählen.

Die aktuelle Version der IDE führt ebenso wie die aktuellen Releases von IntelliJ IDEA, PyCharm und weitere JetBrains-IDEs einen LightEdit Mode ein: Entwickler können Änderungen an einzelnen Dateien vornehmen, ohne ein Projekt zu laden oder neu zu erstellen. Der Schnellzugriff ist von der Kommandozeile, dem Begrüßungsbildschirm der IDE oder über den betriebssystemspezifischen Dateimanager verfügbar.

AppCode 2020.1 aktiviert zudem die Touch-Bar-Integration wieder, nachdem laut JetBrains sämtliche Leistungsprobleme behoben wurden. Nähere Informationen zu weiteren Neuerungen finden sich auf der Ankündigungsseite zu AppCode. (mdo)